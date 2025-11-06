别克帖诺夫视察西哈州洪灾重建项目 扎伊赫河堤岸加固工程完工

在乌拉尔市，别克帖诺夫听取了有关国家元首就基础设施建设、城市美化和防洪措施落实情况的汇报。他实地考察了为 2024 年洪灾受灾家庭新建的住宅项目，以及扎伊赫河（乌拉尔河）沿岸堤坝加固工程的实施成果。

Фото: Үкімет

据悉，西哈州共为洪灾受灾家庭建造了 889 套住房，其中 451 套位于乌拉尔市。所有建设工作已于 2024 年 9 月全面竣工并交付给受灾居民。目前，新建住房均已配备完善的工程基础设施。

Фото: Үкімет

总理还考察了扎伊赫河沿岸的堤岸加固与重建工程。为防止洪水侵袭、保护沿岸住宅与河道安全，当地修建了一条长 383.6 米的防护堤坝。总体来看，该地区已建设 143 公里的防护堤，开挖 9 公里的排水渠，并清理了 74 公里的主干渠。

Фото: Үкімет

河岸重建工作于今年 5 月至 9 月期间完成。根据项目规划，为加强防洪能力，堤坝被整体加高，沿线区域完成了环境整治，并安装了防护围栏。

Фото: Үкімет

此外，还铺设了 8000 平方米人行道，安装 102 盏路灯，种植 1.6 万平方米草坪和 768 株树木。儿童游乐场、运动场及健身区等公共设施也得到了重建与完善。

Фото: Үкімет

同日，别克帖诺夫重点检查了工业和民生基础设施的发展情况，并了解即将在乌拉尔市举行的哈萨克斯坦—俄罗斯地区间合作论坛的筹备进展。

【编译：阿遥】