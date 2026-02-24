哈萨克斯坦优化种植结构 今年继续压减小麦面积

在24日举行的政府会议上，农业部长阿依达尔别克·萨帕若夫介绍了春耕筹备进展、农业优惠贷款机制运行情况以及农业生产资料保障等相关工作。

据他介绍，为保障国内加工企业原料供应、降低市场价格波动风险，今年哈萨克斯坦总播种面积预计约为2380万公顷，较去年增加18万公顷。

2026年种植结构调整将继续向高收益作物倾斜，具体安排如下：

饲料作物：增加24.2万公顷；

大麦：增加9.4万公顷；

玉米：增加9万公顷（总面积将达到26.5万公顷）；

油料作物：增加5.5万公顷；

土豆：增加1.03万公顷；

小麦：减少12.5万公顷（总面积维持在1210万公顷左右）。

—今年我们计划拨款7000亿坚戈，用于支持春耕和秋收工作的优惠贷款发放。需要指出的是，2026年春耕贷款申请受理已于去年10月提前启动。截至目前，约1900家农业生产者已获得累计2000亿坚戈融资支持，占计划总额的27%，贷款发放进度较去年同期提高6个百分点，-萨帕若夫指出。

此外，萨帕若夫补充说，为确保春耕工作按期高质量完成，政府已调拨40.2万吨优惠柴油。同时，今年全国农业机械设备更新率目标计划提升至8%。

【编译：阿遥】