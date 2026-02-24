12:13, 24 二月 2026 | GMT +5
哈萨克斯坦优化种植结构 今年继续压减小麦面积
（哈萨克国际通讯社讯）农业部已批准2026年种植结构预测规划。该规划旨在通过持续优化种植结构，进一步压减小麦种植面积，提高高附加值作物比重。
在24日举行的政府会议上，农业部长阿依达尔别克·萨帕若夫介绍了春耕筹备进展、农业优惠贷款机制运行情况以及农业生产资料保障等相关工作。
据他介绍，为保障国内加工企业原料供应、降低市场价格波动风险，今年哈萨克斯坦总播种面积预计约为2380万公顷，较去年增加18万公顷。
2026年种植结构调整将继续向高收益作物倾斜，具体安排如下：
- 饲料作物：增加24.2万公顷；
- 大麦：增加9.4万公顷；
- 玉米：增加9万公顷（总面积将达到26.5万公顷）；
- 油料作物：增加5.5万公顷；
- 土豆：增加1.03万公顷；
- 小麦：减少12.5万公顷（总面积维持在1210万公顷左右）。
—今年我们计划拨款7000亿坚戈，用于支持春耕和秋收工作的优惠贷款发放。需要指出的是，2026年春耕贷款申请受理已于去年10月提前启动。截至目前，约1900家农业生产者已获得累计2000亿坚戈融资支持，占计划总额的27%，贷款发放进度较去年同期提高6个百分点，-萨帕若夫指出。
此外，萨帕若夫补充说，为确保春耕工作按期高质量完成，政府已调拨40.2万吨优惠柴油。同时，今年全国农业机械设备更新率目标计划提升至8%。
【编译：阿遥】