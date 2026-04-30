突厥斯坦州建设中亚最大玉米深加工项目 年处理能力可达15万吨

（哈萨克国际通讯社讯）突厥斯坦州正在推进Kazkrahmal工厂建设。该项目总投资约350亿坚戈，不仅是我国，同时也将成为中亚地区规模最大的高附加值玉米加工综合体。

农业部新闻处发布的消息称，该项目旨在推动加工制造业发展并促进区域经济多元化。项目分两期实施，其中第一期已完成粮食接收、烘干及储存等基础设施建设，并已投入使用。目前，第二期深加工生产综合体建设正在加快推进。

据介绍，项目全面投产后，年玉米加工能力将达到15万吨，可生产26种产品，包括食品级葡萄糖、麦芽糖浆、玉米油、淀粉及饲料等。生产将按照无废循环原则组织，全部采用非转基因天然原料。

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为保障稳定的原料供应，当地正持续扩大玉米种植面积，新开发种植区主要分布在突厥斯坦州沙尔达拉、热提赛和马克塔阿拉尔等地区。

该企业约80%的生产流程实现自动化，有助于提高产品质量控制水平、降低生产成本并增强市场竞争力。项目还引入国际先进技术，并结合外国专家经验进行建设。

产品除供应我国食品及制药等行业外，还将出口至亚洲和欧洲市场。玉米淀粉、糖浆等产品在多个工业领域具有广泛应用，有望进一步提升企业出口潜力。

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未来，项目计划将年加工能力提升至30万吨，并与全球100多家企业深化合作，拓展国际市场。

【编译：木合塔尔·木拉提】