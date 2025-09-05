中亚首个海水养殖项目在里海实施 计划养殖里海鳟

这是中亚地区首个海水养殖项目，由州政府倡议并在“有机鱼”（Organic Fish）有限责任公司的支持下实施，标志着哈萨克斯坦海水养殖业进入实际发展阶段。

项目计划在纯天然环境下养殖里海鳟。鱼类将在海洋自然环境中，以环保饲料喂养，从而最大程度保留其有益特性。

这一海水养殖项目基于挪威水产养殖研究所多年的科学成果开发而成。研究内容包括对海水液压、流体物理和化学特性，以及水域测深情况的系统分析。

曼格斯套州州长努尔达乌列特·科伊勒拜表示，该举措将把曼格斯套州的农工潜力提升到新高度，并造福当地居民。他指出，这是哈萨克斯坦首次启动海水网箱养殖业，首批网箱已投放里海。该项目将创造新的就业岗位，吸引年轻人投身现代渔业，开启哈萨克斯坦水产养殖业的新阶段，同时为区域经济增长、出口潜力提升和生态可持续发展作出贡献。

据此前报道，为落实国家元首关于加强里海研究的重要指示，哈萨克斯坦政府已从国家筹备基金中划拨3.05亿坚戈，用于支持里海研究所开展工作。

【编译：阿遥】