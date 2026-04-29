中国投资者参与哈萨克斯坦脱毒马铃薯项目 首批种苗一年内产出

会谈中指出，马铃薯种植仍是哈萨克斯坦农工综合体的重要战略方向。数据显示，2025年哈全国马铃薯种植面积达13.1万公顷，平均单产每公顷220公担，总产量达到280万吨。

阿依达尔别克·萨帕若夫表示，建立技术先进的国家种薯体系，是行业发展的核心优先事项。这不仅关系农业现代化，也关系国家粮食安全。发展生物技术、扩大脱毒种薯生产规模，将有效降低进口依赖，推动产量稳步提升，并增强本国育种竞争力。

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目前，哈萨克斯坦共有22家专业农场从事原原种和精英种薯生产，其中生物技术实验室发挥关键作用。该领域的主要科研机构为哈萨克果蔬种植科学研究所，其隶属于哈农业部国家农业科研教育中心，已掌握马铃薯快速脱毒繁育及工业化种植技术。

中方企业代表表示，有意在哈萨克斯坦建设现代化实验室与温室综合体，并引入先进技术。项目计划生产微型薯和迷你薯块茎。公司拥有完善的科研生产基础设施，并具备实施类似项目的丰富经验，同时愿意分享相关技术方案。

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该项目计划实现高品质脱毒马铃薯种薯规模化生产，并面向中亚市场形成出口能力。

哈方表示，将为项目落地提供全面支持。魏景龙则表示，企业将在近期启动项目试点实施工作。

按计划，首批种薯材料预计将在一年内产出。

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【编译：达娜】