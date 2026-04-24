中亚升温速度为全球两倍 专家呼吁加快区域合作

—中亚正处于气候变化的“前沿地带”。本地区气温上升的速度约为全球平均水平的两倍，其带来的影响已在日常生活中持续显现。目前，土地退化已波及约80%的国土面积，每年造成的经济损失约占各国国内生产总值的6%。这正是过去不可持续发展模式所付出的代价。我们今天汇聚于此，正是为了共同寻求更加可持续的发展路径，-马梅多夫指出。

他进一步表示，中亚区域生态中心始终致力于在各国之间搭建沟通与合作的平台，而这一平台正推动区域合作由“宣言阶段”迈向更加务实的行动阶段。

—本次分会为展示政治承诺转化为实际成果提供了契机。我们已经看到森林逐步恢复，数以千计民众的生活质量得到改善。“中亚可持续景观恢复计划”正成为推动这些变化的重要工具。在世界银行及国际合作伙伴支持下，已有超过47万公顷土地引入可持续耕作模式。这不仅是统计数字，更是保护30多万民众免受泥石流、洪水和沙尘暴威胁的现实屏障。在乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦交界地区建立的跨境和平公园表明，自然生态没有国界，其治理也正逐步走向一体化，-马梅多夫说。

值得一提的是，据哈萨克斯坦生态和自然资源部副部长努尔兰·库尔马拉耶夫介绍，哈方已于2025年12月批准了2026-2035年更新版"国家自主贡献"文件。该文件规定，目标到2035年将排放量在1990年的基础上减少17%。

【编译：阿遥】