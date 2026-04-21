博兹哲拉峡谷访客中心竣工 预计本月正式开放迎客

值得关注的是，博兹哲拉峡谷是令全球游客赞叹的独特自然景观之一。为此，当地正全面推进相关工作，持续提升旅游服务质量，并完善现代化基础设施建设。

业内人士指出，目前该峡谷在海外游客中享有较高知名度，常有来自意大利、法国、中国、日本、泰国等国家的游客前来参观。数百万年间在侵蚀作用下形成的白垩山体及独特地貌，是吸引游客的核心因素。

Фото: Аягөз Ізбасарова/Kazinform

来自法国雷恩的游客居尔文·朱贡已与伴侣开启了为期三个月的环球旅行。在结束乌兹别克斯坦行程后，他们来到曼格斯套州，博兹哲拉峡谷给他们留下了深刻印象。

—我们来到曼格斯套州已经五天了。这里居民生活水平较高，地区经济发展也很快。服务水平和酒店设施都很不错，而这里的自然风光更是令人震撼。博兹哲拉就像另一个世界，仿佛一幅真实展开的画卷，-居尔文·朱贡分享道。

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专程从阿斯塔纳赶来的游客迪娜拉·托列米斯娃也对峡谷景色给予高度评价。

—我专门为博兹哲拉峡谷而来。这里的确美不胜收。曼格斯套州拥有丰富的圣地和独特地貌，我和朋友已经在这里游览了三天，参观了历史遗迹和自然景观，-她表示。

为进一步提升游客体验，博兹哲拉峡谷首个访客中心已建设完成。项目负责人阿赛特·夏米洛夫表示，在完成最后的绿化美化工作后，该中心计划于本月正式启用。

—中心将为游客提供导览和咨询服务。众所周知，博兹哲拉峡谷所在地曾是远古海洋底部，因此我们还将设立一个小型“鲨鱼齿”展览馆。此外，中心也提供餐饮服务，日接待能力为50至60人。该中心位于主干道旁，距离峡谷约18公里，-夏米洛夫介绍说。

据曼格斯套州旅游厅副厅长努尔苏丹·黑纳亚特透露，博兹哲拉峡谷区域目前共有三个投资项目正在推进。

—自2025年以来，博兹哲拉峡谷区域已启动三个投资项目，预计将创造约60个就业岗位，并计划建设大型访客中心、民族风格咖啡馆及餐厅等配套设施。总体来看，全州旅游服务业保持稳步增长，去年相关服务产值超过200亿坚戈，-黑纳亚特表示。

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去年，曼格斯套州共接待游客42万人次，其中国内游客约38万人次，外国游客约4.4万人次。分析显示，大部分游客专程前往博兹哲拉峡谷观光。

值得一提的是，近年来，哈萨克斯坦国内旅游市场持续发展。数据显示，2025年入住酒店及各类住宿设施的国内游客人数同比增长11%，达到870万人次。

【编译：阿遥】