阿克套摄影作品入选《卫报》“当日最佳照片”榜单

这张作品经《卫报》图片编辑团队甄选，从全球范围内众多摄影作品中脱颖而出，成功入选“最佳摄影作品”榜单。

这也从侧面印证了哈萨克斯坦本土手工艺及文化正在国际舞台上赢得广泛关注与认可。该照片的作者是来自土耳其的摄影师埃尔金·埃斯基佩利万。

据悉，“草原回响：祖先艺术”国际手工艺节不久前在里海之滨的阿克套市举行，吸引了来自哈萨克斯坦及多国的手工艺大师齐聚一堂，展示各自的代表作品。

活动期间期间，活动内容丰富多彩，包括手工艺集市、专题展览及大师班等，到场嘉宾得以近距离感受哈萨克民族传统文化的魅力。

此外，来自各突厥国家的设计师和模特在当地额布克提峡谷进行了拍摄。他们通过时尚与艺术语言，展示了曼格斯套地区丰富的历史与文化风貌。

本次艺术节旨在弘扬传统艺术，向年轻一代传递民族价值观，并提升哈萨克斯坦手工艺在国际上的影响力。

【编译：阿遥】