支持农村合作社发展 哈国2026年将投入约600亿坚戈

在副总理哈纳特·波兹姆巴耶夫主持召开的区域发展项目办公室会议上，与会人员总结了农村地区行政长官对话平台成果，重点讨论了该计划的实施进展以及总统相关指示的落实情况。

2025年，“乡村嘱托”计划获得500亿坚戈资金支持。从去年起，该计划按照全新原则实施：资金分配充分考虑各地区实际需求，最大限度简化官僚程序，重点倾斜于农村合作社发展和农产品深加工领域。

会议特别关注阿克莫拉州埃雷伊门陶区肉类产业集群建设项目的启动前景。该项目对当地经济发展具有重要意义。哈纳特·波兹姆巴耶夫副总理指示，在充分利用现有国家支持政策的基础上，进一步细化项目的经济和组织参数。

会议总结时，副总理向国家经济部下达任务，要求提出社会创业公司职能重塑的具体建议，并将“农村商业基础设施”方向纳入区域标准体系。同时，与“达穆”创业发展基金合作，完善“乡村嘱托”框架下的担保支持机制，并推动相关法律法规的相应修订。

此外，各州行政长官被要求在两周内完成所有地区接入Amanatnesie信息系统的工作，确保农村居民能够顺利申请“乡村嘱托”计划项下的优惠贷款。

【编译：木合塔尔·木拉提】