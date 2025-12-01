哈萨克斯坦作家乌拉尔别克·达列乌勒新作《拔都汗》历史纪实小说正式出版

该书首发式于不久前在突厥斯坦市举办的突厥国家国际图书展上隆重举行。

据作者介绍，本书以艺术化的笔触生动再现了拔都汗的少年时代、受成吉思汗亲赐祝福的时刻以及早期征战历程。全书以严谨史料为依托，详细描绘了拔都汗对花剌子模的远征、著名的西征行动，直至征服中欧广大地区的宏大历史画卷。

乌拉尔别克·达列乌勒表示：

“拔都汗从继承父位到去世的完整一生事件过于浩繁，难以压缩进单卷。因此，本书重点聚焦于绍约河战役之后、返回伏尔加河之前的阶段。小说深入刻画了以草原法典为基础的国家治理体系的建立、金帐汗国文化与文明的形成，以及诸王公、那颜和勇士们的不朽功绩。”

他同时透露，未来将继续以同一历史脉络创作系列作品。

“我一直计划创作一套关于金帐汗国时代的辉煌可汗的长篇历史小说系列——这个汗国由术赤汗奠基、拔都汗极大拓展。如今，我正稳步朝着这一梦想迈进。”作者说。

【编译：木合塔尔·木拉提】