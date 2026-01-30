哈萨克斯坦加快碳耕作战略布局 变生态优势为绿色经济动能

碳农业：不只是简单的植树造林

专家认为，二氧化碳的过度排放是导致气候变化的主因。为此，包括哈萨克斯坦在内的世界各国正积极推行碳农业。通俗而言，碳农业即通过种植能吸收大气中有害气体的植物来实现减排。

但如果认为碳农业仅限于栽种苗木，则有失偏颇。它涵盖了土壤修复、建设碳通量监测站（碳多边形）、施用生物肥料等系统性举措，旨在净化空气的同时修复土壤质量。

哈萨克国立农业研究大学土地资源与地籍系副教授、碳农业领域独立专家古丽森·阿依特霍札耶娃指出，该领域与传统造林截然不同。

—碳农业致力于增加土壤和生物量中的有机碳储量。这在耕作方式、作物选择、复合农林业以及牧场管控等方面均有独到之处。传统农业追求产量的快速增长，而碳农业则将土壤肥力和温室气体吸附能力置于首位，-阿依特霍札耶娃表示。

阿依特霍札耶娃认为，碳农业并非随处可见。若不预先进行土壤成分分析，盲目投入可能劳而无功。

—这并不意味着在任何地方种植能吸附气体的树木都能奏效。哈萨克土地辽阔、土壤结构复杂，大部分地区属于半荒漠带且面临土壤侵蚀，在这些地带盲目植树对改善环境效用有限。因此，发展碳农业必须先提升土壤肥力，并选择能适应当地干旱气候的树种，-她补充道。

《至2029年国家发展计划》中列出了一组令人担忧的数据：当前哈萨克斯坦逾75%的农业用地出现退化，科研调查覆盖的土地中，62.5%存在有机质（腐殖质）匮乏问题。

显然，碳农业能在一定程度上缓解这一问题。但阿依特霍札耶娃提醒，若项目规划不当，收益将微乎其微。

—在干旱年份，生物量增长放缓，矿化作用和冲刷流失的风险增加，这将对土壤有机碳（SOC）平衡产生负面影响。因此，项目必须具备抗旱适应性，不可忽视植物根系保护、牧场管理及减蚀措施，-她建议道。

这意味着，贫瘠的土壤无法有效吸附碳，即便吸附也难以长期留存。这需要应用现代农业技术丰富土壤矿物质，使其真正发挥“自然过滤器”的功能，进而助力减少温室气体。

官方动向：监测先行与国际合作

据农业部消息，政府已着手划定碳农业的重点实施区域。

—根据路线图，“国家土地勘测研究院”将从2027年起开展碳监测工作。该机构在全国设有15个分支机构和14个认证实验室，拥有600多名具备专业资质的专家，-农业部表示。

此外，农业部已与总统属下国家科学院建立合作，共同研发和测试气溶胶系统中的碳循环管理技术方案。

从今年起，哈萨克斯坦将联合联合国粮农组织启动为期三年的“哈萨克斯坦碳农业发展”项目，旨在建立国家土壤碳监测系统并绘制数字化地图。官方认为，此举将有助于构建具有投资吸引力的生态系统。

巨头入场：碳农业的资金从何而来？

目前，哈萨克斯坦拥有2.19亿公顷农业用地，是规模化开展碳中和项目的绝佳资源。若能充分利用，每年潜力可净化5.35亿吨二氧化碳。其经济前景同样诱人：到2050年，年产值或达350亿美元。

如此巨额资金从何而来？答案就在碳交易市场。国际大型农业公司和跨国巨头正通过“抵消”系统，向采取环保减排措施的农户支付奖励金。谷歌、微软、达美航空、摩根大通和高盛等巨头均是此类碳抵消额度的主要买家。

—我们可以将“抵消额度”理解为一种商品，例如在某区域种植了吸碳林，随后计算出其吸附的二氧化碳总量——每吨吸附量都有其市场价值。投资者将相关数据发布在专业平台上，由有需求的巨头企业购买，-阿依特霍札耶娃解释说。

目前，全球碳信用核算基于两大系统。一是强制性市场，基于政府配额和类似欧洲ETS的模式；哈萨克斯坦早在2013年就引入了国家碳排放交易体系，但由于当时每吨单价较低且激励不足，市场在2022年一度陷入停滞。

二是自愿性市场。Chapter Zero Kazakhstan公司总经理阿莱·赛热克詹诺娃对此作了说明。

—由于国内尚未形成统一的自愿性标准，企业多参照Verra、Gold Standard、Global Carbon Council等国际认可体系。这里的“抵消”不仅衡量二氧化碳吸附量，还衡量项目对气候产生的实际正面影响。国内的造林和土壤固碳项目均遵循此类市场原则。哈萨克斯坦并未生搬硬套某国模式，而是将欧洲强制市场经验与国际自愿市场标准相结合，-赛热克詹诺娃表示。

国际接轨与试点项目

去年6月，国家元首签署了一系列涉及碳抵消交易的法律修正案，为相关行业注入了新动力。

赛热克詹诺娃提到，Valor Carbon公司已与Chapter Zero网络达成协议，开展教育培训和市场调研，制定进入全球市场的战略目录，助力哈萨克斯坦履行国家自主贡献承诺。

政府正加大招商引资力度。据农业部介绍，目前已有多个试点项目在运行。例如，在全球环境基金框架下开展的农林牧复合固碳试点；与Rakurs-Tech合作在阿拉木图州和杰特苏州4000公顷土地上开展的退化牧场修复监测等。

特别值得关注的是，哈萨克斯坦近期与英国SEFE Marketing & Trading Limited签署协议。该公司计划在30年内投入造林。项目将在阿拉木图州1500公顷土地上种植330万棵杨树、榆树、桦树等，预计30年内可吸附120万吨二氧化碳。

上月，哈萨克首个农气碳通量监测站“KAZ AGRO CARBON”正式启用。该站配备了测量土壤碳平衡及二氧化碳、甲烷通量的传感器和气象站。

大数据与人工智能的赋能

阿依特霍札耶娃强调，要吸引投资者，必须拥有透明的统计数据和评估模型。

—目前我们对各地区土壤类型及碳含量的研究还不完整，现有数据较为碎片化。其次，缺乏对植物和土壤吸碳能力的长期监测，我们不清楚耕作方式改变后吸碳效率的波动情况。因此，亟需建立精准的预测模型，-阿依特霍札耶娃说。

她认为，哈萨克需要建立多层次的MRV（监测、报告与核证）系统，利用卫星数据、通量监测站和人工智能进行系统性评估，而远程遥感将是哈萨克最有效的途径。

生态部表示，已批准2026-2028年碳农业发展路线图，正与数字发展部合作开发地理门户网站，构建数字化土壤碳地图。

阿依特霍札耶娃建议利用大数据（Big Data）和人工智能提升数据精度。

—大数据能通过卫星和无人机数据精确测量固碳量。这些技术还能预警干旱或植被恶化，帮助农户从碳信用和作物产量中获得双重收益，-她说。

挑战与展望

尽管《2026-2028年路线图》已经制定，涵盖了评估体系、数字化平台和试点建设等内容，但推广碳农业仍面临挑战。

目前，国内缺乏相关关键技术，标准和认证体系尚未成熟。此外，针对碳农业从业者的补贴和税收优惠政策尚未落地，高校专业人才培养也存在缺口。专家们呼吁，要使碳农业真正成为哈萨克的经济支柱，必须在国家层面加大政策扶持力度并制定专门的教育计划。