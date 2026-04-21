节水技术推广提速五倍 哈萨克斯坦用水改革初见成效

去年，哈萨克斯坦正式通过新版《水法典》。与旧版侧重将水资源视为经济收益工具不同，新法典明确将水界定为生态系统不可或缺的重要组成部分。

为防止水体枯竭，法典首次引入“生态流量”概念，即维持河流、湖泊及海洋生态平衡所需的最低水量标准。针对工业企业，新规要求在7年内分阶段完成循环用水及回用系统改造，其中包括2年的准备期和5年的实施期。

与此同时，政府正加快制定配套规范性文件，明确对未按期完成循环与回用改造的企业，实施削减用水许可额度等约束措施。

Фото: Су ресурстары және ирригация министрлігі

据水资源和灌溉部门统计，为推动农业结构优化，政府已设定减少高耗水作物种植面积的具体指标。

此外，灌溉用水管理规范也已获批实施。根据规定，农户如在未签署相关合同的情况下擅自更换为高耗水作物或违规取水，其用水费用将相应提高。同时，国家持续加大对用水主体的支持力度，例如将农户引入节水技术的成本补偿比例由50%提高至80%。

在灌溉领域，政府还引入了分级补贴机制。在采用节水技术的前提下，补贴比例可由60%提升至85%。目前，相关补贴规则正进一步修订，计划将激光平地等技术纳入补贴范围，并对地下水提取产生的电力费用给予补偿，同时将“蓄水灌溉”和“盐碱地洗盐”等作业纳入支持体系。

在2026年至2028年期间，用于推广节水技术的补贴总额较前三年增加约四倍，达到2146亿坚戈；另有135亿坚戈将专项用于补贴农业生产者的供水服务费用。

上述措施已初步显现成效。在国家政策推动下，节水技术在全国范围内的推广速度提升了约五倍。截至2025年底，采用节水技术的耕地面积达到54.35万公顷，累计节约用水8.74亿立方米。

据此前报道，为落实国家元首关于推广节水技术的指示，哈萨克斯坦政府已将对农户相关支出的补偿比例从50%大幅提升至80%。根据新规，国家扶持政策将涵盖取水基础设施建设、灌溉系统的采购及安装等部分费用的报销。

【编译：阿遥】