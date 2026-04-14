喷灌滴灌激光平整三分天下 哈节水技术应用面积年增15万公顷

据哈萨克斯坦水资源和灌溉部消息，得益于近两年采取的有力措施，全国节水技术应用面积每年以约15万公顷的速度增长。

截至2025年底，哈萨克斯坦应用节水技术的农田总面积已达到54.35万公顷。

以下为哈萨克斯坦应用最广泛的前三大节水技术：

1. 激光平整技术（应用面积：6.26万公顷）

Фото: Су ресурстары және ирригация министрлігі

该技术利用激光设备对农田表面进行精确到厘米级的平整处理。通过此举，灌溉水能够均匀地分布在整个耕地，有效防止水分过度积聚和浪费。该方法在地表灌溉中表现尤为出色，目前已在克孜勒奥尔达州的水稻种植中得到广泛应用。激光平整技术可使用水量至少减少20%。

2. 滴灌技术（应用面积：16.58万公顷）

Фото: Су ресурстары және ирригация министрлігі

滴灌技术是将水分精确且定量地直接输送到作物根部系统，从而显著提升灌溉效率。该技术在突厥斯坦州的棉花、蔬菜及瓜果种植，以及阿拉木图州、江布尔州的马铃薯、蔬菜和多年生作物种植中发挥了重要作用。应用此项技术可节约约30%的灌溉用水，同时将作物产量提高1.5至2倍。

3. 喷灌技术（应用面积：31.51万公顷）

Фото: АШМ

这是目前哈萨克斯坦应用范围最广的灌溉方式。其原理是通过管道系统加压将水喷洒至农田上方，确保作物获得均匀的水分滋养。该技术在阿克莫拉州、北哈州、库斯塔奈州和巴甫洛达尔州得到普及，主要用于玉米、谷物及饲料作物的灌溉。在北部地区，喷灌系统的活跃应用大幅提升了饲料作物的产出，为畜牧业的饲料基地建设提供了数倍的增长动力。

值得一提的是，开春以来，哈萨克斯坦南部地区已启动103条灌溉渠道的自动化改造工程。该项目涉及渠道总长度达968公里，覆盖灌溉面积6.5万公顷。

【编译：阿遥】