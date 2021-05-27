国产新冠疫苗第三期临床实验将于7月初结束

哈通社/努尔苏丹/5月27日 —— 哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会生物安全问题科研中心主任昆苏鲁·扎卡利亚27日就国产QazCovid-in（QazVac）新型冠状病毒疫苗第三期临床试验进展进行了介绍。

生物安全问题科研中心主任向哈通社记者表示：“目前，第三期临床试验阶段已完成90%，因此获得了临时注册和使用许可。我们已成功生产首批疫苗，25日向全国各地供应了第二批5万剂。”

据她介绍，第三期临床试验进程按照卫生部规定的标准进行当中。

“第三期临床试验阶段预计7月9日全部结束，之后将对所有数据进行深度分析。该进程需要非常高的精度，并根据所有临床试验阶段制定最终研究报告。该报告将按照顺序提交至卫生部。”她说。

据悉，QAZVAC新冠疫苗由哈萨克斯坦教育和科学部生物安全问题科研中心研发的灭活疫苗，需要注射两针，两针之间相隔21天。根据初步数据显示，该疫苗的有效性超过90%以上。

该疫苗将接种18岁以上人群，尚未对未成年人群进行临床试验。

根据2020年12月15日的政府第850号决议批准的针对COVID-19疫苗的临时注册规则，QAZVAC国产疫苗获准用于医疗用途。疫苗于当年12月31日获得临时注册证书。

卫生部称，QAZVAC国产疫苗的第I-II阶段临床试验报告和第III阶段中期报告证实了疫苗的安全性。

4月22日， 首批5万剂哈萨克斯坦国产新冠疫苗QazVac (QazCovid-in)从位于江布尔州库尔岱县的生物安全问题研究所生产基地封箱装运，发往全国各地医疗机构。

【编译：小穆】