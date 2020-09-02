国产新冠疫苗接种志愿者要符合哪些条件？

哈通社/努尔苏丹/9月2日 —— 哈萨克斯坦教育和科学部生物安全问题科研中心开始接受国产新冠疫苗接种志愿者申请。

接种疫苗志愿者要符合以下条件：

-没有诊断新冠肺炎感染病史；

-研究开始后，志愿者不能与被诊断新冠肺炎或疑似感染者接触；

-不能患有慢性疾病和过敏；

-没有酒精和药物成瘾、精神障碍、严重内分泌和肾脏疾病；

-不能患有心脏和慢性血液循环疾病；

-孕妇和哺乳期女性无法参与临床试验。

据了解，疫苗接种者将签署志愿协议，接种疫苗后每天对自身进行观察，并定期与医生会面。

可点击这里填写参加临床试验志愿表格。

根据早前报道，4月份，哈萨克斯坦开始对4款冠状病毒疫苗进行测试。

7月30日，哈萨克斯坦生物安全研究所研发的COVID-19疫苗在世卫组织网站上成功注册为候选疫苗，并允许其进行临床前研究。

哈萨克斯坦国产灭活疫苗是由哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会生物安全研究所的研究人员研发的。根据卫生部的说法，该疫苗是根据从哈萨克斯坦新冠肺炎患者身上分离出的病毒株开发而成的。

2020年7月26日，哈萨克斯坦五名疫苗开发人员自愿对疫苗进行了自我测试，以确保疫苗的安全性。

8月1日，哈萨克斯坦生物安全研究所研发的第二种COVID-19疫苗在世卫组织网站上成功注册为候选疫苗。

哈卫生部计划在2020年10月中旬对符合世卫组织要求的200名志愿者进行II期临床试验。II期临床试验应于2020年12月完成。