哈萨克斯坦海路货物运输量大幅增长

哈通社/努尔苏丹/4月21日 – 跨里海多式联运国际运输走廊体系下的阿克套和库里克港海运量增长了41%。

据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部消息，在跨里海多式联运国际运输走廊框架下，位于里海的哈萨克斯坦两大港口——阿克套港和库里克港的海运量增长了41%，达到了5400标箱（20呎标准货柜）。

与此同时，为进一步提升运输量，阿克套-巴库航运航线新增了一艘货轮«别克特-阿塔»号。4月20日，这艘货轮已经搭载着210个标箱的货物启程前往巴库。

根据此前报道，为推动跨里海多式联运国际运输走廊的发展，哈萨克斯坦计划联合阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其建立一个跨国合资公司，并通过与新加坡PSA国际港务集团 (PSA International)合作在阿克套港建立集装箱运输枢纽，在2022年跨里海多式联运国际运输线路的总运输量提升至6万标箱（20呎标准货柜）。

哈国正计划增加从其他方向投入跨里海运输走廊的货物运输量，增幅大约在200万吨。增加的产品主要是石油、金属和煤炭等。因此货运量有望增至400万吨。

【编译：木合塔尔·木拉提】