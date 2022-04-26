托卡耶夫总统：修宪旨在为政治改革筑牢基石

哈通社/努尔苏丹/4月26日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫26日主持召开阿玛纳特党第23次非例行代表大会。

在会上发表讲话时，托卡耶夫总统指出，想要有效地落实各项大规模的改革措施，就必须首先都现行宪法进行补充和修订。

«正如大家所知，我在一个月前的国情咨文当中，提出了进行大规模政治改革的提案。这一提案引发了舆论的广泛关注，许多分析人士参与了讨论，其中也包括了阿玛纳特党内人士的全方位探讨。总的来说，提案的内容响应了多年来社会各界积累的诉求，在公民当中收获了广泛的支持。»托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统强调指出，根据他的指示，对宪法开展修订的工作正在有条不紊的进行当中。

«很明显，如果不对宪法进行修订，是没有办法有效地实现制定的改革目标的。宪法改革的目的，是为国家未来的政治改革奠定一个坚实的基础。»托卡耶夫总统说。

据总统透露，宪法修正案已于上周提交给了宪法委员会。

根据此前报道，托卡耶夫总统在阿玛纳特党第23次非例行代表大会宣布不再担任党主席职务。

经过大会选举，叶尔兰·霍沙诺夫正式当选为新一任哈萨克斯坦阿玛纳特党党主席。

【编译：木合塔尔·木拉提】