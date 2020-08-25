哈萨克斯坦COVID-19疫苗入围华盛顿邮报200种最有希望的疫苗名单

哈通社/华盛顿/8月25日--《华盛顿邮报》将哈萨克斯坦研发的COVID-19疫苗列入200种最有希望的实验性疫苗名单中，并认为这些疫苗将有助于制止冠状病毒大流行。

根据《华盛顿邮报》发布的分析报告，由哈萨克斯坦生物安全研究所研发的冠状病毒疫苗被列入200种实验性疫苗之列，并认为这些疫苗有助于在未来战胜全球大流行。

《华盛顿邮报》已将哈萨克斯坦研发的疫苗列入减毒和灭活病毒疫苗类别，这类疫苗需要更长的时间来开发，但这并不意味着这会对疫苗的有效性有影响。

《华盛顿邮报》在分析报告中写道：“是的，在开发这类疫苗时，使用了一种较传统的方法，该方法削弱了病毒，因此它不会引起疾病，但仍会触发人体免疫系统的防御机制。麻疹、腮腺炎和风疹疫苗都是使用这种方法开发的。”

灭活病毒疫苗包含一种无法感染人类的​​死亡病毒，但仍然能够触发免疫系统抵抗感染的防御机制。美国病毒学家乔纳斯·萨克使用这种方法开发了脊髓灰质炎疫苗。值得一提的是，在使用萨克开发的疫苗后，美国儿童脊髓灰质炎的发病率下降了96％。这种开发方法也用于流感疫苗。

与哈萨克斯坦疫苗属于同一类别的是几家中国研究机构和公司，以及来自印度和埃及的疫苗。

《华盛顿邮报》指出，超过170种的冠状病毒疫苗已经在实验室中对动物进行了测试，7种疫苗在健康的年轻人身上进行了测试，12种疫苗在有风险的人群身上进行了测试，另外7种疫苗对数千人进行了测试以评估其有效性和安全性。遗憾的是，尚未有疫苗获批使用。

疫苗开发及其发展始于今年1月，当时中国的科学家在网上公布了导致新冠肺炎的病毒基因组。开发疫苗通常需要数年时间，但却不适用于COVID-19大流行。根据约翰·霍普金斯大学的疫情地图显示，迄今为止，冠状病毒已经造成全世界81.3万多人死亡。这就是为什么哈萨克斯坦和世界各地的科学家们孜孜不倦地寻找冠状病毒感染的“解毒剂”，这种病毒不仅夺走了人类的生命，而且破坏了城市和整个国家的经济。

根据早前报道 ，哈萨克斯坦生物安全研究所研发的COVID-19疫苗在世卫组织网站上成功注册为候选疫苗，并允许其进行临床前研究。哈萨克斯坦国产灭活疫苗是由哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会生物安全研究所的研究人员研发的。根据卫生部的说法，该疫苗是根据从哈萨克斯坦新冠肺炎患者身上分离出的病毒株开发而成的。

2020年8月1日 ，哈萨克斯坦生物安全研究所研发的第二种COVID-19疫苗在世卫组织网站上成功注册为候选疫苗。

2020年7月26日，哈萨克斯坦五名疫苗开发人员自愿对疫苗进行了 自我测试 ，以确保疫苗的安全性。

计划在2020年10月中旬对符合世卫组织要求的200名志愿者进行 II期临床试验 。II期临床试验应于2020年12月完成。

据哈萨克斯坦卫生部国家药品和医疗器械检查中心新闻处8月19日发布的消息，哈萨克斯坦的COVID-19灭活疫苗（QazCovid-in®️）的临床前研究已经在国家药品和医疗器械检查中心阿拉木图分支机构的药理研究实验室完成。

【编译：阿拉依】