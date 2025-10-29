芬兰总统：托卡耶夫的意见对我们很重要

哈通社记者：总统先生，这是您第三次访问哈萨克斯坦，但却是您作为国家元首的首次访问。昨天您与哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统，以及哈萨克斯坦国家机构的代表举行了会谈。在此，您如何评价哈萨克斯坦对芬兰和欧盟在中亚地区的战略重要性？

亚历山大·斯图布：我认为哈萨克斯坦之所以具有独特的重要性，原因有很多。首先，哈萨克斯坦与俄罗斯接壤，边界线长达7000多公里。此外，哈萨克斯坦还与中国接壤。这使其在中亚地区扮演着特殊的角色。对我们而言，这意味着托卡耶夫总统对当前局势的看法至关重要。

在这方面，芬兰和哈萨克斯坦之间建立一种互动模式至关重要，这不仅有助于发展双边关系，还能让我的欧洲朋友和同事们接收到托卡耶夫总统的某些信息。

哈通社记者：继续探讨合作与政治这一主题，让我们来讨论一下当前的地缘政治形势。毕竟，芬兰和哈萨克斯坦都是中等强国，在维护国际稳定方面发挥着重要作用。您如何评价他们在加强东-西方稳定和促进建设性对话方面所发挥的作用？您认为，在这方面加强双边关系的前景如何？

亚历山大·斯图布：我认为外交政策始终基于三大支柱：价值观、利益和实力。像芬兰和哈萨克斯坦这样的中小强国也有自己的价值观和利益，但它们的实力有限。通常，这正是大国的优势所在。因此，我们可以发挥辅助作用。

我们可以进行调解、举行会谈并传递信息。例如，下周托卡耶夫总统将访问白宫，随后立即访问克里姆林宫。这是一个绝佳的机会，可以从特朗普总统和普京总统那里获取相关信息，并将其传达给其他各方。

我真心认为芬兰和哈萨克斯坦都扮演着各自重要的角色。

哈通社记者：谈到经济方面。近年来，欧盟加强了与中亚的互动。您认为哈萨克斯坦在欧洲与该地区能源和交通联系的发展中可以发挥怎样的作用？

亚历山大·斯图布：哈萨克斯坦在此扮演着重要角色，我会从两个角度来看待这个问题。

首先，哈萨克斯坦最大的贸易伙伴是欧盟，双边贸易额每年超过500亿欧元。中国位居第二，俄罗斯位居第三。这反映了哈萨克斯坦与欧盟之间的紧密关系。

其次，欧洲正逐步放弃俄罗斯的能源资源——液化天然气（LNG）和石油。如今，欧洲从俄罗斯进口此类资源的比例已下降超过80%。这加剧了对替代能源的需求。在这方面，哈萨克斯坦扮演着关键角色。

Фото: Kazinform

哈通社记者：谈到双边合作，我想提及哈萨克斯坦和芬兰正在实施的联合地质项目。该项目展现了芬兰在该领域的领先地位。您认为芬兰在哪些其他领域的经验可以进一步深化两国合作？

亚历山大·斯图布：谈到地质学，哈萨克斯坦拥有欧盟认定的34种重要稀有矿物中的约21种，而芬兰则拥有14种。在地质学领域，我们有GRK研究所，负责评估和分析矿物的质量。该领域的合作已经取得了良好的成果。

第二个领域略有不同，那就是量子计算。它基本上就像人工智能的“血管系统”或“神经系统”。芬兰在量子技术领域拥有丰富的知识和经验。

在硬件方面，哈萨克斯坦拥有全球两家规模最大、声誉最高的量子技术公司之一——IQM。此外，贵国在软件领域也具备很高的竞争力。双方合作潜力巨大，尤其是在超级计算机领域。芬兰在该领域拥有丰富的经验，而哈萨克斯坦则拥有中亚最大的超级计算机。

哈通社记者：鉴于芬兰稳定的营商环境及其在绿色技术、数字化和物流领域的创新成就，您是否认为芬兰企业对哈萨克斯坦的兴趣日益浓厚？此外，除了上述领域，您认为还有哪些领域能够推动投资合作的进一步发展？

亚历山大·斯图布：当然，有兴趣。我此次随行的是由20家芬兰公司组成的代表团。这些都是大型企业，业务涵盖能源、科技、农业、食品工业和机械工程等多个领域。

作为国家元首，我总是谨慎地建议企业具体应该在哪里以及如何行动。我们与托卡耶夫总统的共同任务是打开局面。至于哪些措施行之有效，则由企业自己决定。

哈通社记者：芬兰已连续八年被评为世界上最幸福的国家。您认为哪些因素促成了这一持续的佳绩？

当然，我不能代表所有560万芬兰人发言。但我认为有几个关键因素。首先是我们几个世纪以来建立起来的安全感和社会信任感。其次是与自然的特殊联系。我们热爱我们的森林、湖泊、群岛和拉普兰。这是我们生命中不可或缺的一部分。第三个因素，也是我认为最重要的因素，是教育。教育培养了我们的开放心态和求知欲，以及了解世界正在发生的事情的渴望。在我看来，这三个要素是幸福的基石。

据此前报道，10月28日，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在总统府举行隆重的欢迎仪式，欢迎芬兰总统亚历山大·斯图布对哈萨克斯坦进行的正式访问。

随后，哈芬两国总统举行小范围和大范围会谈。

当天，两国总统共同出席了“哈萨克斯坦-芬兰”商业论坛。

【编译：小穆】