国家元首在共和国日庆典上发表讲话：独立是我们最珍贵的财富

共和国日是开启民族独立的神圣日子

托卡耶夫总统在致辞中，向全国人民致以最重要的节日——共和国日的诚挚祝贺。

“按照传统，我们在这一盛典前夕与国家杰出代表齐聚总统府。35年前，《国家主权宣言》的通过复兴了我们历史悠久的自由祖国，人民随后高举独立旗帜，历史正义得以伸张，民族精神昂扬振奋。这一时刻堪称开启民族独立的神圣日子。”

他指出，独立是哈萨克斯坦最珍贵的财富，守护和巩固独立是全体国民的神圣职责，体现了祖先为民族利益奋斗的不朽精神。总统援引思想家阿比什·凯基尔巴耶夫（Әбіш Кекілбаев）的话：

“只有从历史中汲取经验、从未来中寻找希望的人才能不断向前。”

他表示，国家缅怀为历史留下不朽印迹的先贤，同时以坚定信心和远大目标迈向未来。

独立以来的成就与挑战

托卡耶夫回顾了哈萨克斯坦独立以来的成就：作为主权国家获得国际认可，划定国界、巩固根基、确保安全，凭借团结与稳定成功应对诸多挑战。

“如今，全球见证了哈萨克斯坦的蓬勃发展，并给予我们应有的尊重。”托卡耶夫说。

他坦言，没有任何工作是完美无缺的，但国家从历史中汲取教训，坚定走自己的道路。2019年以来，哈萨克斯坦启动大规模改革，通过全民公投修订宪法，扩大议会权限、增强政府责任，设立宪法法院并赋予人权专员宪法地位。今年7月，最高法院系统启动，进一步巩固了社会公平正义。

总统指出，尽管全球面临疫情、地缘冲突和贸易链断裂等挑战，哈萨克斯坦及时采取措施，保持经济活力并实现新突破。

“自2019年以来，经济累计增长16%，预计今年国内生产总值将达137万亿坚戈（约2910亿美元），人均GDP增长47%至14400美元，为独联体国家最高水平之一。国家金汇储备达580亿美元，外贸额增长83%至1420亿美元。”

他强调，国家致力于经济多元化，特别将交通物流作为战略重点，目标是成为欧亚物流枢纽。近期，“多斯特克-莫因特”铁路复线开通，成为独立以来最大铁路项目；13,000公里公路得到建设和修复；新增36条国际航线。工业生产增长7.5%，中小企业占经济比重接近40%，吸纳近半数劳动人口。去年，住房建设达1900万平方米，创历史新高，惠及数千家庭。农业产值增长2.5倍，今年小麦产量超2000万吨，出口潜力持续增强。

教育经费稳步增长 教师地位显著提升

托卡耶夫强调，作为宪法定义的社会型国家，哈萨克斯坦致力于高效、公正的社会战略。

“‘国家基金-为儿童’计划是面向下一代的重要举措。我们必须成为思想先进的民族，教育与科学是竞争力的根本。”

托卡耶夫总统指出，过去五年，教育经费增加三倍，教师薪资翻倍，教师职业地位显著提升。1200所新学校建成，包括“未来学校”项目。

此外，科研投入增长五倍，33所国际知名大学分校落户。医疗经费增长三倍，927个医疗设施投入使用，国民平均寿命超过75岁。

法治与秩序：国家未来的关键支柱

总统指出，安全是国家基石，“法治与秩序”已成为社会核心原则。

“过去五年，犯罪率和街头暴力显著下降，反腐败斗争持续加强，家庭暴力事件减少，国际专家对我们的经验表示认可。没有反腐败斗争，谈‘公正哈萨克斯坦’毫无意义。”他说。

托卡耶夫特别提到，“清洁哈萨克斯坦”全国行动获得广泛支持，尤其受到青年群体青睐，成效显著。去年以来，约280万公顷土地得到清理，种植超400万棵树木，国民的生态意识正在深刻转变。

总统呼吁，青年应被培养为爱国、守法、求知、弘扬民族价值并为团结贡献力量的诚信公民。

“国家的进步取决于爱国、守纪、博学、文明、活跃且富有创意的青年。他们应自信自立、勤奋努力，不依赖他人。”

他强调，培养经济爱国主义至关重要，鼓励支持本土创业者和产品，打造“Made in Qazaqstan”成为品质与信赖的象征。

人工智能与数字化引领国家繁荣

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦在全球数字化指数中名列前茅，但不能自满。

国家将数字化和人工智能作为发展优先方向，首批国家超级计算机已投入使用，“哈萨克电信”超级计算机运行，AI Sana计划及阿拉套城市项目启动。

目标是三年内打造全面数字化国家，让人工智能与数字工具为国家繁荣服务。

稳健外交巩固国际地位 推进改革打造公正国家

总统强调，在全球动荡时期，基于稳健外交传统的外交政策尤为重要。

“我们主张各国通过对话达成共识，致力于增强互信与伙伴关系。”他说。

近期，联合国中亚及阿富汗可持续发展目标区域中心在阿拉木图成立，标志着重大成就。他在联合国大会上提出多项倡议，呼吁建立公平的国际关系体系，哈萨克斯坦将继续奉行平衡、建设性的外交政策。

托卡耶夫表示，国家进入全面现代化新阶段，目标是打造为所有人提供平等机会的“公正哈萨克斯坦”。

国家元首指出，近期，他提出议会改革倡议，强调政治进程的透明性。宪法修订不仅涉及议会，还涵盖总统、政府及政治体系其他方面，堪称新宪法制定的重大举措。

总统提出通过比例选举制组建单院制议会，以增强政党制度基础，同时保留地方选举的多数制原则。

“公民应在重大国家事务中拥有决定性话语权，这是新政治文化的体现。”托卡耶夫总统说。

总统同时重申，哈萨克斯坦必须保持强有力的总统制，以确保安全、秩序与发展。

表彰杰出公民，激励民族精神

庆典上，托卡耶夫向多位为国家作出突出贡献的公民颁发高级别国家奖章，包括“哈萨克斯坦劳动英雄”称号、“祖国”勋章、一级“豹”勋章、“民族团结”勋章及“哈萨克斯坦人民艺术家”称号等，以表彰他们在农业、矿业、新闻、文化、体育及科研领域的卓越成就。

他特别提到，全国各地区数百名优秀公民也将获颁国家奖章，代表人民的真挚敬意。

在发言最后，托卡耶夫总统说到：

“打造强大而先进的哈萨克斯坦，取决于我们自己。我们的经济稳健、土地富饶、对光明未来的信心坚定，公民才华横溢、能力卓越。团结是我们征服高峰的基石，国民必须相互尊重，摒弃嫉妒与纷争。《国家主权宣言》35周年是我们国家坚实根基和民族迈向光明未来的生动体现。 每位医生的健康守护、每位教师的育人努力、每位农民和工人的辛勤劳动，都是国家繁荣的关键。我们应敬重每一位兢兢业业的劳动者。我向所有为国家发展贡献力量的公民表示衷心感谢！愿我们的国家繁荣昌盛，国旗永远飘扬！祝愿大家健康成功！”

值得一提的是，在国庆日——共和国日前夕，哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署了《关于颁授哈萨克斯坦共和国国家奖章的法令》，对在生产活动、农业综合体及采矿业发展中作出卓越贡献的个人授予最高荣誉。此外，总统还签署了《关于颁授哈萨克斯坦共和国阿尔-法拉比科学与技术领域及拜图尔森吾勒人文科学领域2025年国家奖的法令》，表彰在基础研究和应用创新方面取得重大成就的学者与专家。

【编译：木合塔尔·木拉提】