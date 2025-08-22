哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦总统召开联合新闻发布会

托卡耶夫总统首先感谢吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫邀请他对比什凯克进行正式访问，并表示，每次踏上吉尔吉斯斯坦土地，他都感受到兄弟人民的热情欢迎。

国家元首指出，哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦最高国家间委员会第七次会议就双边关系中的一些热点问题进行了深入讨论，并达成了符合两国利益的重要协议。

- 作为兄弟国家，我们一致认为，将本着互信与同盟精神解决任何问题。我们致力于进一步拓展互利合作。我相信，我们的政治努力足以实现这一目标。总统先生刚才介绍了今天会谈的结果。首先，我们特别重视加强经贸合作。哈萨克斯坦是吉尔吉斯斯坦的主要贸易和投资伙伴之一。去年，双边贸易额达到17亿美元。今年上半年的各项指标也相当不错。我们的目标是在未来5年内将贸易额提升至30亿美元。因此，今天签署了一份特别路线图。总体而言，这是一个增加双边贸易额的绝佳机会。明年，正在哈吉边境建设的工业贸易物流综合体将投入使用。-他说。

Фото: Ақорда

哈萨克斯坦总统认为，两国在农业领域都具有巨大潜力。

- 该行业的占贸易总额的25%。因此，提高产量和建立合资企业至关重要。为此，已向两国政府指示制定未来两年的路线图。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统强调，哈萨克斯坦投资者正在为吉尔吉斯斯坦经济重要领域的发展做出贡献。过去20年，哈萨克斯坦已向吉尔吉斯斯坦经济投资14亿美元，其中包括一些具有重大社会意义的项目。

- 我们同意继续为合资企业的有效运营创造良好条件。我们还特别重视提高哈吉边境的吞吐量，以及货物运输问题。近期，两国已采取多项大规模举措。目前，八个边境检查站的现代化改造工作正在进行中。这项工作将在未来两年内全面完成。两国政府正密切关注此事。所有这些都将有助于增加双边贸易额。-他说。

另一个紧迫问题是加强区域一体化。为此，两国元首同意尽快举行下一届地区间论坛。此外，双方还探讨了数字化和电子政务领域的合作潜力。双方同意交流经验，加强信息沟通，推动经济数字化进程。

Фото: Ақорда

国家元首特别关注协调水利和能源领域关系的问题。

- 跨境水资源的有效利用正成为地区稳定与可持续发展的重要因素。我们认为，继续朝着这一方向开展合作至关重要。我们准备全面落实所有协议，并全力实施具有战略意义的联合项目。-他说。

此外，会谈中还强调加强人文合作关系。

- 近年来，我们举办了许多活动来重振精神纽带。去年，我们与总统先生共同在阿斯塔纳揭幕了玛纳斯纪念碑。今天，我们将在比什凯克揭幕我们兄弟情谊的另一个象征——“友谊金桥”纪念碑。我认为这是吉尔吉斯斯坦人民对哈萨克斯坦人民的特殊致敬。我谨向总统先生和全体吉尔吉斯斯坦人民表示感谢。去年，吉尔吉斯斯坦总统访问哈萨克斯坦期间，我们达成了一系列协议，这些协议将进一步加深两国青年之间的联系。古米廖夫欧亚国立大学的分校即将在奥什开设。此外，哈萨克斯坦政府正在向吉尔吉斯斯坦学生提供50个奖学金名额。我们决定从明年开始将奖学金名额增加到60份。自昨天起，“哈萨克斯坦电影日”和第三届青年论坛已在比什凯克举行。所有这些都将加强我们两国人民之间数百年来的精神纽带。会谈中，我们着重关注了发展旅游和体育领域的合作。明年，第六届世界游牧民族运动会将在吉尔吉斯斯坦举办。我们预祝此次盛会圆满成功，并愿为此提供支持。-托卡耶夫总统说。

两国总统还就全球和地区问题交换了意见。托卡耶夫表示，哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦在许多国际问题上立场一致。特别是加强中亚一体化符合两国利益。

- 今年，中亚各国元首将在下一次磋商会议上讨论这些问题。哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦在联合国和其他机构的框架内建立了成功的伙伴关系。同时，我们感谢吉方对设立联合国中亚及阿富汗可持续发展目标区域中心的支持。我们全力支持吉尔吉斯斯坦竞选2027年至2028年联合国安理会非常任理事国席位。我们高度赞赏吉尔吉斯共和国作为集体安全条约组织和突厥国家组织主席国所做的工作。吉尔吉斯斯坦兄弟也始终如一地支持哈萨克斯坦在亚洲相互协作与信任措施会议框架内提出的倡议。我们对此表示感谢。总的来说，此次访问无疑将进一步加强两国合作。今天的协议就是明证。现在，重要的是有效落实这些协议。哈方已准备好为此采取必要行动。-哈萨克斯坦总统说。

Фото: Ақорда

吉尔吉斯斯坦总统指出，今天在比什凯克举行的会谈成果丰硕。他表示，两国之间建立了良好的政治合作关系，这对促进相互贸易、吸引投资，以及加强人文合作产生了积极影响。

- 我们特别关注在吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦国家边境建设工业贸易和物流综合体、在阿拉木图地区开设农产品批发贸易和配送中心、建设阿拉木图—伊塞克湖高速公路等联合项目。我们讨论了增加贸易额、扩大相互贸易商品范围，以及为商业创造有利条件的问题。-扎帕罗夫说。

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日下午飞抵比什凯克玛纳斯国际机场，吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫亲自迎接。

22日，哈萨克斯坦总统向“阿塔-贝伊特”国家历史综合纪念园敬献花圈，瞻仰著名吉尔吉斯作家钦吉斯·艾特玛托夫陵墓。

当天，吉尔吉斯斯坦为到访的托卡耶夫总统举行隆重欢迎仪式，随后两国元首举行双边会谈。

会谈结束后，托卡耶夫总统向吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫颁授了哈萨克斯坦最高荣誉等级勋章——“金鹰”（Алтын Қыран）勋章。

【编译：小穆】