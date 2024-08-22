托卡耶夫和拉赫蒙共同观赏哈塔文化日文艺晚会

消息称，包括阿斯塔纳芭蕾团、阿斯塔纳交响团、阿斯塔纳歌剧团和Hassak民族乐团等哈萨克斯坦和塔吉克斯坦艺术团出演。

舞台上表演了两国人民的流行音乐作品和世界经典曲目，并呈现了舞蹈作品。

Фото: Акорда

Фото: Ақорда

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此外，塔吉克斯坦代表欣赏了迪玛希·库代别尔艮、阿依古勒·乌勒肯巴耶娃、铁木尔兰·拜森拜、El Voice乐队和法鲁克·托和托穆拉特（Adam）等哈萨克斯坦著名歌手的表演。

哈萨克斯坦文化日框架下，将在杜尚别、苦盏和博赫塔尔市举行一系列文化活动。

本周，伟大的哈萨克诗人和哲学家阿拜·库南巴耶夫的半身像21日在塔吉克斯坦首都杜尚别市阿布勒卡西姆·菲尔达乌西文化休闲公园揭幕。

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据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫22日中午乘专机抵达杜尚别，开始对塔吉克斯坦进行国事访问。

塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙在国民宫殿举行了盛大的欢迎仪式。

仪式结束后，两国元首举行了小范围会谈和大范围会谈。

此外，两国总统在会晤期间共同听取了两国在电子政府领域合作进展方面的汇报工作。

根据会谈结果，两国元首签署了《哈萨克斯坦共和国与塔吉克斯坦共和国之间的同盟关系协议》，以及12项重要合作协议。

会谈结束后，两国总统举行了联合新闻发布会。

【编译：小穆】