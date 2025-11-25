哈萨克斯坦总统和土库曼斯坦总统举行联合新闻发布会

托卡耶夫指出，他认为谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫总统对哈萨克斯坦的国事访问具有特殊意义，并指出土库曼斯坦是哈萨克斯坦重要、可靠的伙伴和兄弟国家。

- 两国人民因真挚的友谊、共同的历史和精神文化价值观而紧密相连。我们两国关系根基牢不可破，正本着战略伙伴关系的精神快速发展。两国已建立高层政治对话机制，经贸联系日益紧密，文化和人文合作不断加强。我们正积极为维护地区安全稳定作出贡献。-他说。

值此之际，托卡耶夫总统向谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫和兄弟般的土库曼人民表示祝贺，祝贺土库曼斯坦永久中立30周年。

- 奉行中立政策提升了土库曼斯坦在国际舞台上的声誉，并表明了其对和平、稳定与安全原则的承诺。-托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统指出，会谈期间，双方讨论了双边议程上的广泛议题，并确定了优先合作领域。首要任务是扩大贸易和经济合作。

- 得益于双方的共同努力，我们两国之间的贸易额每年超过5亿美元。今年的各项指标也令人鼓舞。我们将与尊敬的土库曼斯坦总统一道，采取必要措施，力争将双边贸易额提升至10亿美元。为此，哈萨克斯坦提议制定一项旨在提高贸易额的工作计划。我们决定设立贸易中心，为两国商务代表提供支持。我们还同意探讨开通两国城市间直航的问题。-他说。

Фото: Ақорда

托卡耶夫总统表示，交通运输和过境运输部门是战略重点。在这方面，哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗铁路作为南北运输走廊的重要连接点，发挥着特殊作用。

- 今年前10个月，运输量达到150万吨，同比增长14%。目前正在采取措施优化关税并简化行政流程。边境地区的基础设施正在积极建设中，检查站也在进行现代化改造。土库曼巴什-加拉博加兹-哈萨克斯坦边境沿线公路基础设施连接问题正在逐步解决。我们一致同意充分利用阿克套、库里克和土库曼巴什等里海港口的运输和物流潜力，以振兴集装箱运输。-总统说。

此外，会谈还考虑了修建一条经阿富汗通往南亚的铁路的可能性。

国家元首强调，农业是一体化的重要领域。

- 我们详细讨论了增加哈萨克斯坦小麦对土库曼斯坦市场供应量的可能性。我们还有机会增加植物油、通心粉、肉类和奶制品的出口。我们已经制定了在土库曼斯坦-阿富汗边境建设粮食码头的方案。-他说。

托卡耶夫表示，能源领域的合作项目受到了特别重视。多年来，哈萨克斯坦一直是向中国输送土库曼斯坦天然气的可靠合作伙伴。经今日会谈，双方同意继续在天然气加工项目和天然气供应基础设施建设框架内开展合作。这一合作的基础是去年签署的《天然气领域战略合作协定》。

考虑到哈萨克斯坦在公共服务数字化和信息技术引进方面的经验，托卡耶夫总统邀请土库曼斯坦方面在该领域开展联合项目。

Фото: Ақорда

哈萨克斯坦总统指出，文化和人文领域合作在发展双边关系中发挥着特殊作用。

- 哈萨克斯坦人民热烈欢迎在阿斯塔纳为伟大的土库曼斯坦思想家马赫图姆库利·皮拉吉设立纪念碑，并纪念他诞辰300周年。在阿什哈巴德为阿拜纪念碑落成，成为两国人民友谊和相互尊重的又一象征。我们强调有必要通过举办节庆活动、旅游和其他联合活动，在文化领域建立全面合作。双方详细讨论了发展科学教育和青年关系的前景。我们提议考虑在土库曼斯坦设立哈萨克斯坦高等院校分校的可能性。-他说。

会谈期间，两国总统确认了他们在当前区域和国际议程问题上的相似立场。

- 我们愿与土库曼斯坦方面建立密切合作，以确保区域和全球的稳定、安全和可持续发展。举行磋商会议以及就里海问题开展合作具有非常重要的意义。哈萨克斯坦高度赞赏土库曼斯坦在阿什哈巴德倡议下宣布的“国际和平与信任年”框架内举办的各项活动。-总统说。

托卡耶夫总统最后表示，他相信谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫总统的访问将为加强哈萨克斯坦和土库曼斯坦之间的友谊、睦邻友好和战略伙伴关系做出重大贡献。

Фото: Ақорда

谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫赞同土库曼斯坦关于进一步扩大两国间战略伙伴关系的立场。

- 在双边议程讨论中，双方重点关注了贸易和经济合作的发展。双方探讨了扩大和多元化双边贸易范围，以及重振投资政策以实施工业合作领域的大型联合项目等问题。在这方面，加强两国工商界的经贸联系至关重要。能源是双边合作的优先领域之一。土库曼斯坦愿继续朝着这个方向努力。此外，我国在电力和化工行业拥有加强合作的巨大潜力。交通运输和物流被视为我们合作的战略方向。在当前严峻的地缘政治和地缘经济形势下，重启东-西和南-北方向的运输和过境走廊的工作尤为重要。-他说。

据此前报道，托卡耶夫总统已于今日在总统府为别尔德穆哈梅多夫总统举行隆重欢迎仪式。

随后，两国领导人举行了小范围会谈和大范围会谈。

此外，托卡耶夫总统向土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫授予“金鹰”勋章。

根据会谈结果，托卡耶夫与别尔德穆哈梅多夫签署联合声明并见证多项合作文件。

【编译：小穆】