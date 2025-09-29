哈萨克斯坦和意大利总统举行联合新闻发布会

托卡耶夫表示，意大利是哈萨克斯坦在欧盟的重要和可信赖的战略伙伴。他同时指出，两国在各个领域的合作日益加强。

- 我们的政治对话处于高水平。我们在经贸领域建立了强有力的合作。去年，两国贸易额达到200亿美元。今年前8个月，这一数字达到113亿美元。意大利是我们最大的投资伙伴之一。约有250家意大利公司在哈萨克斯坦成功运营。自2005年以来，意大利已向哈萨克斯坦经济投资超过76亿美元。我们在这方面的关系发展顺利。-总统说。

国家元首指出，与意大利总统进行了富有成效的会谈。会谈期间，双方讨论了哈萨克斯坦总统去年正式访问罗马期间达成的协议的落实情况。双方还探讨了加强合作的新领域。

- 我们同意进一步扩大相互贸易额。为了扩大商品范围，首先需要进一步加强企业团体之间的联系。这是一项重要任务。我们也开始考虑符合两国利益的新投资项目。我们着重关注能源、农业、机械制造、轻工业和食品工业。我们认为，两国政府间经济合作委员会应特别关注这项工作。我们讨论了加强运输和物流领域联系的问题。我们谈到了包括跨里海走廊在内的国际运输走廊的潜力。我们讨论了物流基础设施和加工工业领域一体化的机遇。-他说。

此外，两国总统还强调了大规模引入数字技术在经济中的重要性，并讨论了在使用人工智能和大型数据库方面的经验交流。

- 我表达了我们愿意在这些领域开展合作的意愿。明天，马塔雷拉总统将访问中亚地区最大的IT初创企业园区——阿斯塔纳中心。他将了解我国在该领域取得的成就。此外，我们同意探讨在金融和旅游领域实施创新项目的可能性。总体而言，哈萨克斯坦愿意为希望在其市场开展业务的意大利企业创造有利条件。-托卡耶夫总统说。

会谈期间，双方强调进一步加强文化和人文交流。托卡耶夫总统宣布，哈萨克斯坦首都的一条街道将以伟大的意大利旅行家马可·波罗的名字命名。

- 明年，意大利将举办“游牧民族的黄金”展览。歌剧《阿拜》也计划在那不勒斯古老的圣卡洛剧院上演。今年，伟大的哈萨克诗人阿拜·库南拜吾勒的雕像将在罗马竖立。借此机会，我谨向意大利人民对这一崇高倡议的支持表示诚挚的感谢。我们认为，这是对哈萨克斯坦文化遗产的尊重和真诚友谊的体现。这样的活动无疑将使我们两国人民更加紧密地联系在一起。-哈萨克斯坦总统说。

双方还就教育领域的合作问题进行了讨论。

- 目前，有超过4千名哈萨克斯坦学生在意大利顶尖大学留学。我对此感谢意大利政府。今年，马尔凯理工大学在伊利亚斯·詹苏古罗夫大学设立了分校。我相信，这所教育机构将为年轻一代提供接受高质量教育的机会。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统还表示，他与马塔雷拉总统就一系列紧迫的国际问题交换了意见。

- 我们对当前如此艰难的时期武装冲突升级表示担忧。双方认为，所有问题都应根据《联合国宪章》通过政治和外交手段和平解决。哈萨克斯坦和意大利都致力于加强国际一体化。我们愿意积极参与加强全球稳定与和平。我们始终支持彼此的倡议。我们特别重视进一步发展多边外交。在这方面，“中亚-意大利”对话平台无疑将重振我们的区域合作。正如你们所知，该平台的首次会议今年在意方倡议下于阿斯塔纳举行。由此，我们与国际框架的融合正在加强。我谨对意方支持在阿拉木图设立联合国中亚和阿富汗发展中心的倡议表示衷心感谢。-他说。

塞尔焦·马塔雷拉表示，他此次访问阿斯塔纳，旨在加强意大利和哈萨克斯坦之间的深厚友谊。他表示，此次访问将为双边关系注入新的动力，并对双边关系的进一步发展发挥重要作用。

- 意大利和哈萨克斯坦拥有悠久的文化历史传统，以及丰富的考古和艺术遗产。这为深化双方在人道主义领域的合作奠定了坚实的基础。-他说。

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫29日在总统府与到访的意大利总统塞尔焦·马塔雷拉举行了小范围和大范围会谈。

此外，哈萨克斯坦与意大利总统互授最高国家勋章。

