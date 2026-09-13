金砖峰会期间 托卡耶夫与多国领导人及国际组织负责人交流
（哈萨克国际通讯社讯）在印度新德里举行的第十八届金砖国家领导人会晤期间，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与多国领导人及国际组织负责人进行了简短交流。
峰会期间，托卡耶夫分别与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣、越南总理黎明兴、布隆迪总统埃瓦里斯特·恩达伊希米耶、联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯、世界卫生组织总干事谭德塞、世界贸易组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉以及泰国副总理西哈萨·蓬格革进行了简短交谈。
交流期间，各方就不同领域双边合作的发展前景，以及在国际组织和多边机制框架下进一步加强合作等问题交换了意见。
托卡耶夫于9月12日抵达新德里，出席第十八届金砖国家领导人会晤。访问期间，总统出席“外展/金砖+”全体会议并发表讲话，围绕全球安全与大国互信、多边合作、经贸投资、交通物流、人工智能和水资源等议题阐述哈萨克斯坦立场，并提议建立“金砖+”人工智能领域合作伙伴关系。
新德里之行期间，托卡耶夫还分别与印度总理纳伦德拉·莫迪、阿布扎比王储哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬、埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德举行会谈，并会见美国总统南亚和中亚事务特使塞尔吉奥·戈尔，就双边关系以及经贸、投资、科技等领域合作交换意见。