金砖峰会期间 托卡耶夫与多国领导人及国际组织负责人交流

（哈萨克国际通讯社讯）在印度新德里举行的第十八届金砖国家领导人会晤期间，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与多国领导人及国际组织负责人进行了简短交流。