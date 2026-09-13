托卡耶夫会见莫迪：支持欧亚经济联盟与印度建立自贸区

（哈萨克国际通讯社讯）正在印度新德里出席第十八届金砖国家领导人会晤的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫会见印度总理纳伦德拉·莫迪。双方就哈印关系发展以及能源、数字化、教育和旅游等领域合作交换了意见。

托卡耶夫祝贺莫迪成功举办第十八届金砖国家领导人会晤，并高度评价此次国际性活动的组织工作。

总统指出，印度是世界主要经济体之一，在科技领域取得显著成就，在国际舞台上具有重要影响力。

“在您富有远见和强有力的领导下，印度正在进步与可持续发展的道路上坚定前行。”托卡耶夫说。

托卡耶夫表示，哈印关系正在多个领域快速发展。

“目前，哈萨克斯坦约有600家印度资本参与的企业成功运营。去年，约15万名印度公民来到哈萨克斯坦。许多印度学生正在哈萨克斯坦接受教育。此外，两国在国际组织框架内也建立了密切合作。”托卡耶夫说。

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莫迪感谢托卡耶夫出席金砖国家峰会，并指出哈萨克斯坦总统在峰会上提出的倡议和建议具有现实意义。

印度总理表示，印方高度重视与哈萨克斯坦建立在友谊和相互信任基础上的关系。

会谈中，双方就双边议程中的具体问题交换意见，并讨论了进一步发展能源、数字化、教育和旅游等领域合作的途径。

莫迪指出，两国在高科技和创意产业领域拥有巨大潜力。在这方面，阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）与印度海得拉巴科技生态系统之间的合作具有广阔前景。

印度总理还邀请哈萨克斯坦代表、特别是青年代表参加明年在孟买举行的WAVES创意产业峰会。

双方还讨论了进一步发展印度与欧亚经济联盟合作的可能性。

托卡耶夫表示，作为欧亚经济联盟现任主席国，哈萨克斯坦支持就欧亚经济联盟与印度建立自由贸易区开展谈判，并愿为推动这一进程作出努力。

会见结束时，托卡耶夫邀请莫迪对哈萨克斯坦进行国事访问。

此前，托卡耶夫于9月12日抵达印度新德里，出席第十八届金砖国家领导人会晤。访问期间，总统出席“外展/金砖+”全体会议并发表讲话，围绕全球安全与大国互信、多边合作、经贸投资、交通物流、人工智能和水资源等议题阐述哈萨克斯坦立场，并提议建立“金砖+”人工智能领域合作伙伴关系。

新德里之行期间，托卡耶夫还分别会见了阿布扎比王储哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬、美国总统南亚和中亚事务特使塞尔吉奥·戈尔以及埃塞俄比亚总理阿比·艾哈迈德，就双边关系以及经贸、投资等领域合作交换意见。