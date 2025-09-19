阿拉木图州将扩大阿波尔特苹果种植面积110公顷

19日，这一计划在塔勒哈尔县举行的“花园日”论坛上公布。

在由国家科学院主办的论坛上，国内园艺专家和学者就扩大果树种植、引进新品种以及采用现代农业技术等问题进行了交流。

一年一度的“花园日”活动已成为科学界、政府和商界对话的重要平台。

论坛的核心议题是复兴著名的“阿波尔特”苹果。为此，阿拉木图州计划种植110公顷苹果幼苗，科研人员正致力于实现优质高产的目标。

目前，阿拉木图州在哈萨克斯坦水果和蔬菜生产中排名第二，占全国市场的16%。

阿拉木图州副州长巴赫特努尔·巴赫特吾勒表示，该州果园面积超过1.2万公顷。通过引入新技术，力争将每公顷产量从15吨提高到45吨。

论坛通过了一项声明，其中包含了关于发展哈萨克斯坦果树选育基因库的具体建议。

值得一提的是，去年在访问塞尔维亚期间，托卡耶夫总统向武契奇总统赠送一箱产自阿拉木图的阿波尔特苹果。

阿波尔特苹果是哈萨克斯坦著名的苹果品种，以果实大、酸甜适口、耐储存而闻名。随着苏联解体，阿波尔特苹果的产量一度下降。近年来，哈萨克斯坦政府加大了对这一品种的推广力度。

