22:17, 19 9月 2025 | GMT +5
阿拉木图州将扩大阿波尔特苹果种植面积110公顷
（哈萨克国际通讯社讯）未来三年，阿拉木图州将新增110公顷苹果树种植面积，以重振著名的阿波尔特苹果（апорт）品种。该计划是根据国家元首关于复兴阿波尔特苹果的指示而实施的。
19日，这一计划在塔勒哈尔县举行的“花园日”论坛上公布。
在由国家科学院主办的论坛上，国内园艺专家和学者就扩大果树种植、引进新品种以及采用现代农业技术等问题进行了交流。
一年一度的“花园日”活动已成为科学界、政府和商界对话的重要平台。
论坛的核心议题是复兴著名的“阿波尔特”苹果。为此，阿拉木图州计划种植110公顷苹果幼苗，科研人员正致力于实现优质高产的目标。
目前，阿拉木图州在哈萨克斯坦水果和蔬菜生产中排名第二，占全国市场的16%。
阿拉木图州副州长巴赫特努尔·巴赫特吾勒表示，该州果园面积超过1.2万公顷。通过引入新技术，力争将每公顷产量从15吨提高到45吨。
论坛通过了一项声明，其中包含了关于发展哈萨克斯坦果树选育基因库的具体建议。
值得一提的是，去年在访问塞尔维亚期间，托卡耶夫总统向武契奇总统赠送一箱产自阿拉木图的阿波尔特苹果。
阿波尔特苹果是哈萨克斯坦著名的苹果品种，以果实大、酸甜适口、耐储存而闻名。随着苏联解体，阿波尔特苹果的产量一度下降。近年来，哈萨克斯坦政府加大了对这一品种的推广力度。
【编译：阿遥】