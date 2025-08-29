皇马管理层就对阵海拉特的比赛发表评论

他在皇家马德里电视台上评估了欧冠小组赛抽签结果，并指出本届赛事将一如既往地非常艰难，对手的水平也很高。布特拉格诺表示，预计比赛双方势均力敌，因此皇马需要精心准备。

他特别关注了与海拉特队的比赛。他称，这是皇马俱乐部历史上首次在阿拉木图比赛。

- 我们之前从未与他们（海拉特）交手过，而且他们距离我们很远。考虑到我们紧凑的赛程安排，这也是需要考虑的另一个因素。我们必须接受这一点，并做好充分的准备。每场比赛都很重要，而且每个对手都斗志昂扬。我们需要展现出高水平，关注每一个细节。这些特点使得这场比赛比很多人想象的要艰难。-布特拉格诺说。

据此前报道，26日晚在阿拉木图举行的欧冠附加赛次回合比赛中，阿拉木图海拉特足球俱乐部通过点球大战击败苏格兰凯尔特人，历史上首次晋级欧冠正赛。

根据抽签结果，阿拉木图海拉特队与皇家马德里、国际米兰、布鲁日、阿森纳、奥林匹亚科斯、葡萄牙体育、帕福斯和哥本哈根足球俱乐部同组。

【编译：小穆】