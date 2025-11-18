阿拉尔·卡里斯：哈萨克斯坦是爱沙尼亚通往亚洲的门户

记者：总统先生，欢迎来到哈萨克斯坦！您如何评价哈萨克斯坦与爱沙尼亚目前的双边关系？两国在哪些合作领域尚未充分发挥潜力？

阿拉尔·卡里斯：首先，我要对贵国的热情接待表示衷心的感谢。能够来到阿斯塔纳，我深感荣幸。这是我第二次访问哈萨克斯坦，上一次是在2011年，距今已有一段时间。这次是我以总统身份首次访问哈萨克斯坦。此次国事访问，我率领了八个商务代表团，成员来自40多家企业。目前，我们两国关系处于非常良好的水平。

两国互为重要伙伴。哈萨克斯坦是爱沙尼亚通往亚洲的门户。我们正努力加强双边经贸合作。目前，合作金额约为5000万欧元。但我们希望在传统产业和新兴产业，例如深度科技和人工智能领域拓展合作。我们已签署多项合作备忘录，因此我相信，未来几年我们的合作将蓬勃发展。

记者：爱沙尼亚是欧洲数字化转型领域的领先国家之一。鉴于托卡耶夫总统提出的“数字哈萨克斯坦2.0”愿景，哪些经验或技术可以作为与哈萨克斯坦开展联合项目的基础？

阿拉尔·卡里斯：当然，我们可以向哈萨克斯坦展示我们在这一领域的经验，也就是说，我们有一些对政府和社会都有益的项目。我们大约在30年前就开始了数字化进程，随着时间的推移，我们进一步明确了需要做的事情。

如今，爱沙尼亚的方方面面都已实现数字化，也就是说，所有服务都可以在网上办理。甚至可以在网上结婚。这无疑为公民带来了极大的便利。但要让这样的系统有效运作，领导力和信任至关重要：民众既要信任国家，也要信任技术。我们很早就将电子身份证列为强制性要求。这一举措在这一领域发挥了重要作用。

另一个重要举措是“虎跃计划（Tiger Leap）”，我们在此框架下为所有学校配备了电脑，并开始培养儿童的数字素养。这进一步促进了数字化进程。

如今，人工智能已成为热门话题。哈萨克斯坦在这方面投入了大量精力，我们也在积极推进。在爱沙尼亚，我们启动了“人工智能计划（AI Leap）”，首先从学校入手。我们正在培训教师和学生如何使用人工智能。我们与谷歌和微软等全球知名公司合作，为儿童提供免费的人工智能平台，并使其适应学校环境。这些举措始于今年，而人工智能领域也可能成为我们与哈萨克斯坦合作的另一个方向。

记者：在全球动荡的背景下，许多国家都在重新思考其经济发展方向。爱沙尼亚将如何加强与哈萨克斯坦——这个连接欧亚大陆的交通、物流和投资枢纽——的联系？

阿拉尔·卡里斯：陪同我访问的代表团成员包括多家物流和运输领域的公司，这些公司已在哈萨克斯坦开展业务多年。爱沙尼亚拥有非常便利的港口。在这一领域开展合作是我们此次访问的重要内容。我们还签署了一份关于港口领域合作的谅解备忘录。由于哈萨克斯坦是内陆国家，我们可以提供便利的通道和机遇，以促进贵国的经济活动。

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

记者：哈萨克斯坦属于“中等强国”之列，奉行多元化外交政策。您如何评价哈萨克斯坦在加强欧洲和欧亚大陆安全方面所发挥的作用？

阿拉尔·卡里斯：我认为哈萨克斯坦在这方面做得很好。哈萨克斯坦地处中国和俄罗斯两大强国之间。每个国家都在根据当前的世界形势确定自己的发展方向。这对哈萨克斯坦和爱沙尼亚来说都不是件容易的事。

这就是为什么我们都希望世界冲突在未来几年内结束。我们与哈萨克斯坦总统讨论了联合国的作用以及改革联合国以提高其效率的必要性。在预防战争和冲突方面，联合国是无可替代的。

记者：昨天您与哈斯姆-卓玛尔特·托卡耶夫举行了会谈。您如何评价这次会面？

阿拉尔·卡里斯：我们进行了富有成效的意见交流。首先，我与双方代表团进行了会谈，然后与托卡耶夫总统进行了单独会谈。我们讨论了广泛的议题，包括此次访问及未来的访问安排、地缘政治局势和双边合作。双方的意见交流坦诚而富有建设性，彼此立场完全一致。

记者：中亚如今已成为欧盟的战略要地。您认为中亚与欧盟之间的对话有哪些机遇？作为欧洲在该地区最大的经济伙伴，哈萨克斯坦在这一进程中扮演着怎样的角色？

阿拉尔·卡里斯：正如您所说，欧洲是哈萨克斯坦最大的经济伙伴，这种合作只会越来越紧密。当然，我们可以就一些议题进行磋商，以拉近两国的距离。在这方面，我们需要考虑关税和签证要求等问题。欧洲是哈萨克斯坦的重要市场，哈萨克斯坦也是欧洲的重要伙伴。我们还在开发哈萨克斯坦与欧洲之间的新过境路线。因此，我相信我们的合作正朝着正确的方向发展。

记者：您如何看待我国公民申请申根签证的流程？未来是否有可能简化流程？

阿拉尔·卡里斯：昨天的会谈中我们也讨论了这个问题。我们需要努力简化签证手续，因为人们见面、建立联系、加强合作至关重要。即使在数字时代，面对面的交流仍然非常有效。我们希望哈萨克斯坦公民能够自由前往爱沙尼亚，爱沙尼亚公民也能自由前往哈萨克斯坦。

此次签署的谅解备忘录涵盖高等教育领域。我与六所大学的校长一同访问了哈萨克斯坦，并与哈萨克斯坦各大学的校长会面，探讨了未来的合作机遇、学生交流以及科研人员之间的合作。

我们两国关系目前处于非常良好的水平。我相信此次访问将加强我们的合作，并为双边关系注入新的活力。正如我之前所说，哈萨克斯坦是爱沙尼亚通往亚洲的门户。现在，我们希望爱沙尼亚也能成为哈萨克斯坦通往欧洲的门户。

据此前报道，11月17—19日，爱沙尼亚总统阿拉尔·卡里斯对哈萨克斯坦进行国事访问。

17日下午，托卡耶夫总统在总统府举行隆重的欢迎仪式，欢迎爱沙尼亚总统阿拉尔·卡里斯对哈萨克斯坦进行国事访问。

随后，两国总统举行了小范围会谈和大范围会谈。

18日，两国元首共同出席在阿斯塔纳举行的哈萨克斯坦—爱沙尼亚商业论坛，并发表了讲话。

【编译：小穆】