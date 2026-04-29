托卡耶夫总统授予捷克总理一级“友谊”勋章

- 我高度赞赏您为促进双边关系成功发展所持的建设性立场。您为推动双边合作做出了不懈努力，正因如此，我们对两国关系的未来充满信心。鉴于您为发展两国政治、经贸、人文文化合作所作出的巨大贡献，我决定授予您一级“友谊”勋章。这一殊荣将成为哈萨克斯坦与捷克牢固友谊的璀璨象征。我相信，我们的伙伴关系在未来将继续发展壮大。-他说。