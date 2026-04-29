托卡耶夫总统授予捷克总理一级“友谊”勋章
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫29日授予捷克总理安德烈·巴比什一级“友谊”勋章，以表彰其为加强两国战略伙伴关系做出的贡献。
托卡耶夫总统表示，安德烈·巴比什是哈萨克斯坦的可靠朋友，也是一位杰出的国际政治家。
- 我高度赞赏您为促进双边关系成功发展所持的建设性立场。您为推动双边合作做出了不懈努力，正因如此，我们对两国关系的未来充满信心。鉴于您为发展两国政治、经贸、人文文化合作所作出的巨大贡献，我决定授予您一级“友谊”勋章。这一殊荣将成为哈萨克斯坦与捷克牢固友谊的璀璨象征。我相信，我们的伙伴关系在未来将继续发展壮大。-他说。
安德烈·巴比什向托卡耶夫总统表达了感谢，感谢他授予自己国家最高荣誉。
- 我由衷地高兴看到我们两国之间的合作卓有成效。我们的政治对话公开且富有建设性。我们在国际舞台上的合作体现了我们对稳定、和平与伙伴关系的承诺。捷克共和国很荣幸能成为哈萨克斯坦在国际舞台上可靠的伙伴。总统先生，感谢您授予我这项殊荣，也感谢您为加强国际伙伴关系和对话所作出的巨大贡献。我相信，未来我们将继续努力深化两国人民之间的友谊，并为维护世界稳定贡献力量。-他说。
据此前报道，哈萨克斯坦政府总理沃勒加斯·别克帖诺夫28日会见到访的捷克共和国总理安德烈·巴比什。
29日，托卡耶夫总统在位于阿斯塔纳的总统府举行隆重的欢迎仪式，欢迎捷克共和国总理是安德烈·巴比什对哈萨克斯坦进行的正式访问。
【编译：小穆】