哈萨克斯坦已向世卫组织提交QazVac国产疫苗注册申请

哈通社/努尔苏丹/5月27日 —— 哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会生物安全问题科研中心主任昆苏鲁·扎卡利亚27日谈及国产QazCovid-in（QazVac）新型冠状病毒疫苗获得世界卫生组织注册问题。

生物安全问题科研中心主任向哈通社记者说：“我们已向世卫组织提交了申请。该过程非常复杂及耗时，我们准备好文件后将立即提交。目前，外交部正在就该问题上提供协助。此外，我们还听取了卫生部的相关建议。”

据她介绍，哈萨克斯坦驻美国大使馆向哈方提供了咨询服务。

“我们将在疫苗注册问题上获得相关建议。当前，我们同外交部、卫生部和哈萨克斯坦驻美国大使馆就在该问题上开展了紧密的工作。”扎卡利亚说。

生物安全问题科研中心主任指出，尚无法确定国产疫苗获得世卫组织注册批准的确切时间。

据此前报道，国产新冠疫苗第三期临床实验将于7月9日结束。

据悉，QAZVAC新冠疫苗由哈萨克斯坦教育和科学部生物安全问题科研中心研发的灭活疫苗，需要注射两针，两针之间相隔21天。根据初步数据显示，该疫苗的有效性超过90%以上。

该疫苗将接种18岁以上人群，尚未对未成年人群进行临床试验。

根据2020年12月15日的政府第850号决议批准的针对COVID-19疫苗的临时注册规则，QAZVAC国产疫苗获准用于医疗用途。疫苗于当年12月31日获得临时注册证书。

卫生部称，QAZVAC国产疫苗的第I-II阶段临床试验报告和第III阶段中期报告证实了疫苗的安全性。

4月22日， 首批5万剂哈萨克斯坦国产新冠疫苗QazVac (QazCovid-in)从位于江布尔州库尔岱县的生物安全问题研究所生产基地封箱装运，发往全国各地医疗机构。

【编译：小穆】