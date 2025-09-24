百事公司、亚马逊、Wabtec：托卡耶夫总统访美成果几何？

从“中间走廊”到“中等强国”

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统在访美期间，着力向世界各国展示哈萨克斯坦的经济潜力。在第80届联合国大会高级别一般性辩论上，他重点介绍了“中间走廊”的潜能以及哈萨克斯坦作为“中等强国”的定位。这一努力不仅赢得了政治层面的认可，也为经济合作奠定了基调。

近年来被广泛提及的“中等强国”概念，正逐渐成为提升哈萨克斯坦投资吸引力的重要“软实力”，其效果已开始显现。

例如，哈萨克斯坦与美国大型公司签署了11份协议和备忘录，涵盖交通物流、能源和信息技术等战略性领域，预计将吸引52亿美元投资。

政治学家哈兹泽·阿比舍夫认为，“中等强国”已不再只是理论概念，而成为一个能够带来实际经济收益的机制。

—几十年来，大国往往忽视小国的声音，并通过军事和经济压力迫使其妥协。在此背景下，中等强国的崛起为世界格局注入了平衡力量。中等强国能够完善相互联系体系，并联合起来维护自身利益。如今，哈萨克斯坦、韩国、罗马尼亚、阿根廷、越南等国家，作为“中等强国”的代表，正与世界主要大国保持着富有成效的关系。-阿比舍夫表示。

Фото: Kazinform

他指出，提升政治影响力将带来更多机遇。哈萨克斯坦作为物流枢纽的地位不断巩固，“中间走廊”的发展正得益于这一战略潜力的增强。因此，“中等强国”与“中间走廊”理念相辅相成。

在总统纽约之行期间，双方就提升“中间走廊”能力签署了多项协议。其中，哈萨克斯坦与Wabtec公司签署了总额42亿美元的合同。根据协议，Wabtec未来将向哈萨克斯坦提供300台机车并提供维修服务。

Фото: Ақорда

对于一个承载着欧亚之间80%陆路货运量的国家来说，这一协议意义重大。没有这些投入，运输能力难以提升。阿比舍夫认为，物流产业可能成为哈萨克斯坦未来的“石油”。

—石油总有枯竭的一天。那么，2000万人口的生存依靠何在？可替代的选择有工业、农业和物流。工业和农业的投资回报需要时间，而物流则有机会迅速产生高收益。南北、东西的贸易往来都将经过哈萨克斯坦，新的“丝绸之路”正在蓬勃发展。为了充分利用这一地缘优势，运输必须高效便捷，因此更新机车至关重要。-他强调。

根据协议，Wabtec还计划翻修5套KinetiX系统，交付用于机车监控和诊断的数字系统，并在三年内完成505台机车的制动缸和压缩机大修。另一个亮点是，将为偏远服务中心地区的员工建设社会基础设施。

阿比舍夫还回应了“为何不采购来自周边国家的机车”的疑问。

—俄罗斯目前的工业重心集中在军事订单，难以满足所需采购量；中国则忙于满足国内市场需求。在此情况下，与美国达成协议是理想的选择。数十亿美元的投入意味着我们有条件提出对自己有利的要求，比如降低关税，或使用哈萨克斯坦的金属来生产车厢。-他说。

值得注意的是，Wabtec Kazakhstan机车组装厂自2009年以来一直在阿斯塔纳稳定运营，已累计投入超过2.3亿美元，为哈萨克斯坦铁路和出口市场组装了600余台机车，本地化率达到45%。

美国资本看好哪些领域？

美国科技巨头亚马逊（Amazon）计划进入哈萨克斯坦市场，重点布局数字化、通信和人工智能。该公司已与哈萨克斯坦数字发展和航空航天工业部以及“哈萨克电信”公司启动合作项目。

Фото: freepik

未来，亚马逊旗下的柯伊伯公司将在阿拉木图、阿克阔勒、阿克套等地投资近2亿美元，帮助偏远地区接入高速卫星互联网。这意味着柯伊伯计划网络将与现有的“星链”（Starlink）形成竞争，势必对价格和服务质量产生影响。

—这是亚马逊在中亚的首个、也是最重要的项目，我们对此倍感自豪。我们将与哈萨克斯坦电信公司合作，为居民提供高速且价格合理的互联网服务，并期待项目的顺利推进。—亚马逊高级副总裁大卫·扎波尔斯基说。

世界知名品牌百事公司（PepsiCo）计划投资3.68亿美元，在阿拉木图州建设工厂。项目落地后将创造约900个长期就业岗位，并在本地发展薯片原料马铃薯种植。来自巴甫洛达尔、阿克莫拉、卡拉干达、阿拉木图和杰特苏州的约15家农场已加入计划。

Фото: Ақорда

此外，总统还会见了Meta、高盛全球（Goldman Sachs Global）、博龙资产管理（Cerberus Capital Management）、埃克森美孚（ExxonMobil）、黑石集团（Blackstone）、花旗集团（Citigroup）和巴西航空工业公司（Embraer）等企业代表。他向黑石集团提议在哈合作建设数据中心，向博龙资产管理提出共同推进“中间走廊”项目。巴西航空工业公司则考虑在哈建立飞机技术服务中心。

据经济研究所数据，过去十年，哈美贸易额稳步增长，从2015年的19亿美元增至2024年的42亿美元，翻了一倍多。

人工智能与原材料产业

著名的OpenAI公司有望参与哈萨克斯坦的人工智能项目。托卡耶夫总统在与该公司会面时提出，将ChatGPT引入哈萨克斯坦高校，作为学生与教师的辅助工具。总统对此表示欢迎，OpenAI方面也表达了继续对话的意愿。

Фото: ChatGPT

经济学家安尼瓦尔·努尔塔津认为，人工智能可能彻底改变教育体系和思维方式。若能大规模引入，这将有助于缩小城乡教育差距，尤其对偏远地区学生意义重大。

—在教育领域引入人工智能时，必须考虑几方面。第一，学生使用的人工智能方式应纳入国家教育体系的监管，以确保教育安全。第二，应通过与OpenAI的合作，提升哈萨克IT企业的人工智能经验。第三，人工智能有弱人工智能、通用人工智能和超级智能三个阶段，适用范围和潜力不同。我们必须明确哪种类型适合自身需求，再构建相应的数据网络。-努尔塔津指出。

托卡耶夫总统还强调，哈萨克斯坦将优先发展关键矿产，吸引投资者参与铜、钨、铅、锌、锂、石墨等高科技产业所需资源的开发。在访美期间，他积极推动相关项目。

哈萨克斯坦与老牌伙伴雪佛龙（Chevron）的关系也迈上新台阶。自哈萨克斯坦获得独立以来，雪佛龙参与了田吉兹和卡拉恰甘纳克等大型油田的开发，并累计在哈投资近550亿美元。目前，这家全球能源巨头约四分之一的产量来自哈萨克斯坦。

—我们为矿业投资者创造了公开透明、法治健全的投资环境。Ivanhoe、力拓（Rio Tinto）、Anglo Teck和Fortescue等公司已进入哈萨克斯坦。-托卡耶夫说。

Фото: Әнуар Нұртазиннің жеке мұрағатынан

目前，美国对哈直接投资的96.4%流向矿业和资源开发，未来投资重心仍将集中在这一领域几乎已成定局。

总体来看，总统此行与美国大型公司签署了11份协议和备忘录，在交通物流、能源、信息技术等重点领域吸引了52亿美元投资。这是对哈经济发展的一大利好。

在纽约期间，托卡耶夫总统还与多国领导人直接对话，包括美国、法国、摩纳哥、卢森堡、芬兰、比利时、乌克兰和黑山等国元首，以及欧洲理事会主席、国际足联主席和联合国秘书长。

【编译：阿遥】