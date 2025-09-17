罗马教宗利奥十四世向世界与传统宗教领袖大会致贺

教宗在致辞开篇向哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示感谢，高度评价其为全球各地志同道合者重聚旧友、结识新朋、共同致力于修复分裂世界的崇高目标所作的重大努力。

教宗表示：

“‘协同’的本质在于人与人之间、以及人与造物主之间的合作。真正的宗教精神根植于对相互依存的天然理解，激励个人与民族通过对话与合作建立联系。从这一角度看，追求协同行动不仅是实践选择，更是真理秩序的体现，契合我们作为人类大家庭成员共存的意义。这种理解在我们的良知深处激发了真诚的合作感——我们坚信彼此负有责任。因此，协同是行动中的体现，是在全球范围内践行对邻人关爱的诫命。”

教宗强调，这种合作并非旨在消除差异，而是将多样性视为相互充实的源泉。他特别提到，2019年在阿布扎比，教皇方济各与阿兹哈大学大伊玛目艾哈迈德·塔耶布签署的《促进世界和平与共同生活的兄弟情谊文件》，为宗教协同如何推动全球和平与共存提供了清晰的路线图。

教宗回顾道：

“2022年的大会让我们见证了同样的精神盛事。不同宗教的领袖，包括教皇方济各，齐聚一堂，谴责暴力和极端主义，呼吁保护难民，并号召所有领袖为和平共同努力。这一宣言在具体行动中得以体现：当自然灾害发生、难民被迫背井离乡、家庭陷入极度贫困与饥饿时，宗教团体常常携手并肩，为需要帮助的人们带来希望与慰藉。我们追求的未来——一个和平、友爱与团结的未来——需要我们齐心协力、传递心间的温暖。当宗教领袖共同保护社会最脆弱群体，种植树木以守护我们共同的家园，或为捍卫人类尊严齐声发声时，他们证明了一个真理：信仰不是分裂的根源，而是凝聚的力量。协同因此成为全人类的强大希望，彰显了宗教的本质不是冲突，而是净化与和解的源泉。”

9月17日，世界与传统宗教领袖第八次大会在阿斯塔纳独立宫开幕，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席并致辞。

总统在全体会议上指出，全球挑战日益增多，国际局势紧张，呼吁通过建设性外交与对话应对危机。他强调，宗教领袖是秉持人道主义理念的和平使者，致力于通过协同努力推动全球团结。

本次主题为“宗教对话：迈向未来的协同”，期间通过分会场形式探讨了多项重要议题。

大会吸引了来自约60个国家的100多个代表团，包括各大宗教精神领袖、国际组织代表、专家学者及社会活动家。

9月18日，第二届青年宗教领袖论坛将在独立宫举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】