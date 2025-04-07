12:32, 07 四月 2025 | GMT +5
阿克套为何当选“突厥世界文化之都”？听TÜRKSOY秘书长怎么说
（哈萨克国际通讯社讯）在“阿克套——突厥世界文化之都”文化年首日，突厥文化国际组织（TÜRKSOY）秘书长苏勒坦·拉耶夫视察了位于“广袤草原”（Darkhan Dala）民族文化村内的各项设施。
拉耶夫指出，在“阿克套——突厥世界文化之都”文化年期间，计划举办29项文化活动，涵盖戏剧、电影、古典艺术、民间艺术和视觉艺术等多个领域。预计将有来自突厥国家的近1400名文化界人士参加开幕式。其中大部分为哈萨克斯坦本国艺术家，此外，还有来自多个东方国家的400多名艺术家也将前来展示才艺。
-阿克套为何被选为“突厥世界文化之都”？因为，这座城市拥有丰富的历史文化遗产，是哈萨克斯坦重要的精神文化中心之一。哈萨克斯坦许多文化、历史和民间艺术形式都发源于这一地区，其所承载的价值观在当今世界广受赞誉。此外，阿克套地处里海沿岸，而里海正是联结多个国家的重要水域。正因如此，阿克套被选为“突厥世界文化之都”。-拉耶夫说道。
值得一提的是，在“阿克套——突厥世界文化之都”年度活动正式启动之际，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向开幕式致贺信，热烈祝贺阿克套获得2025年“突厥世界文化之都”荣誉称号。
在“阿克套——突厥世界文化之都”开幕式活动之后，世界知名哈萨克歌手迪玛希·库代别尔艮在阿克套与一位23岁的残障青年特别会面，圆了这位粉丝长久以来想要与偶像面对面见面的心愿。
【编译：阿遥】