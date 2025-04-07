阿克套为何当选“突厥世界文化之都”？听TÜRKSOY秘书长怎么说

-阿克套为何被选为“突厥世界文化之都”？因为，这座城市拥有丰富的历史文化遗产，是哈萨克斯坦重要的精神文化中心之一。哈萨克斯坦许多文化、历史和民间艺术形式都发源于这一地区，其所承载的价值观在当今世界广受赞誉。此外，阿克套地处里海沿岸，而里海正是联结多个国家的重要水域。正因如此，阿克套被选为“突厥世界文化之都”。-拉耶夫说道。