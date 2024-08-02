文化部长谈哈国反LGBT请愿：尚无明确定论

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃8月2日针对今年6月10日发起，并获得超过5万公民联署的题为《我们反对在哈萨克斯坦以公开或隐秘的方式宣扬LGBT内容》的请愿活动发表了公开呼吁。

阿依达·巴拉耶娃表示，这一问题在社会上引起了极大的共鸣，并持续引起热议，这是因为当前哈萨克斯坦社会非常重视人权议题。此外，哈萨克斯坦人民也在积极参与重要社会话题的讨论和国家政策的制定。

部长强调指出，在哈萨克斯坦总统托卡耶夫实施的社会政治体制改革的措施当中，为民主发展、保护人权和加强法治创造了一切必要的立法条件。其中最为重要的一项，就是公民的请愿机制。

- 哈萨克斯坦根据宪法规范和国际义务，实行反歧视政策。在该政策的基础上，政府有义务保障宪政秩序，防止冲突，维护社会宽容。- 阿依达·巴拉耶娃说。

部长表示，社会上当前围绕着反对以公开或隐秘的方式宣扬LGBT内容的请愿，已经形成了两种评论态度。

阿依达·巴拉耶娃称，为了更广泛的听取社会不同群体的意见，成立了专门的工作组，其成员共有45人。

- 工作组成员包括了国家主管机构的代表、议会议员、公共协会代表以及专家和其他有关方面人员。大量的公众积极参与了该问题的讨论。通过两次工作组会议和大型专家讨论，对收到的意见进行了梳理并开展了系统工作，对国内和国际法律行为进行了比较分析，与领先科研机构和专家进行了磋商，国际和哈萨克斯坦非政府组织就请愿书主题提出的所有意见、建议和论点、研究材料和呼吁均得到考虑。- 阿依达·巴拉耶娃说。

阿依达·巴拉耶娃表示，即便如此，工作组的论证结果证明，上述工作仍不足以对请愿书的内容做出最终决定，而是需要继续开展大规模工作，全面研究问题，制定具体调控机制。

- 这需要时间。但文化和信息部的立场是，从保护未成年人权利和安全的角度出发，在性侵儿童犯罪增多的背景下，保护青少年和儿童在家庭内免受非传统性关系宣传和误导是紧迫且必要的。对于我们的孩子来说，在信息安全的环境中成长和发展非常重要。- 阿依达·巴拉耶娃说。

文化和信息部长在呼吁视频最后表示，我们这一代人的责任是给予后人正确的精神和道德指导，传承传统的家庭价值观，完好的保存和传递民俗文化的遗产。

根据此前报道，哈萨克斯坦公民在政府电子请愿门户网站E-Petition.kz上今年6月发起了一项请愿活动，以反对在哈萨克斯坦宣扬LGBT内容，请愿书的作者是社会活动家巴吉拉·巴勒塔巴耶娃。这份题为《我们反对在哈萨克斯坦以公开或隐秘的方式宣扬LGBT内容》的请愿，很快获得了超过5万名公民的联署，依法达到了政府部门受理并审议的规定要求。

8月1日，由文化和信息部牵头，相关部门就《我们反对在哈萨克斯坦以公开或隐秘的方式宣扬LGBT内容》的请愿举行了公开听证会。听证会上，主管部门初步决定部分同意请愿中“保护青少年和儿童免受性关系宣扬和培养”的要求，并考虑对针对儿童受众的性化内容传播进行限制。

值得一提的是，今年4月，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员提议立法禁止在大众媒体中宣扬LGBT内容的条款。

该建议由议会中属于阿玛纳特（AMANAT）党的两位议员扎纳尔别克·阿希姆詹和阿斯哈特·阿伊马哈穆别托夫联名提出。

两位议员在议会发言时强调指出，提出这项建议的目的并非为了彻底禁止某类信息的传播，而是反对单方面、片面的对此类信息进行宣扬，并因此引发舆论的对立。

【编译：木合塔尔·木拉提】