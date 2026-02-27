哈萨克斯坦亮相欧洲最大农业展 推动畜牧业现代化合作

法国国际农业博览会已连续举办62届。本届展会汇集来自法国及多个合作伙伴国家的上千名农场主、畜牧业者、加工企业代表和农工产品生产商，成为业内开展深度交流与推动务实合作的重要平台。

在商务活动框架下，哈萨克斯坦代表团参加了多场专题会议，围绕兽医学、选育学、遗传学以及农工综合体数字化转型等议题展开深入交流，重点讨论扩大双边经贸往来、推进产业技术升级，以及在畜牧业领域引入先进解决方案等方向。

在“法国—哈萨克斯坦”商务会议上，阿曼哈利·别尔达林表示，畜牧业发展始终是哈萨克斯坦国家政策中的战略优先方向。为此，哈方已批准实施《2026—2030年畜牧业发展综合规划》，核心任务是引进高产种畜资源，并加快兽医体系现代化进程。

—根据去年统计数据，哈法双边农业贸易额已突破1亿美元。哈萨克斯坦主要向法国出口大豆、植物油和乙醇，同时从法国进口食品、乳制品及果汁。下一步，我们计划将合作领域从遗传育种和农业技术拓展至人才培养和联合科研项目，推动合作层次进一步提升，-别尔达林指出。

目前，双方务实合作已取得阶段性成果。法国SYNETICS公司正与包括赛福林哈萨克农业技术大学在内的哈方科研机构开展联合研究。法方表示，愿分享其在肉牛养殖领域积累的先进经验，支持哈萨克斯坦对白头牛和奥利埃阔勒牛等优良品种进行改良升级。

在与企业界代表会晤期间，双方还就推动哈萨克斯坦马肉进入欧洲市场开展专项谈判。

哈萨克斯坦农业部目前正与欧盟食品安全监管机构保持密切沟通，力争就国产农产品进入欧盟市场的准入条件达成共识。与此同时，双方还在探讨扩大哈产水产品和蜂产品对欧出口的可行性。

哈方还与勃林格殷格翰公司举行会谈。据介绍，该公司正与哈萨克斯坦国家生物技术控股公司合作，在哈推进口蹄疫疫苗本地化生产项目。

此外，代表团还分别会见了法国国家食品环境及职业卫生安全署、法国国家农业食品与环境研究院以及SEMAE种业公司等机构代表，就选育技术、饲料生产以及创新解决方案引入等领域的合作前景交换意见。

【编译：阿遥】