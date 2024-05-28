历史学家：有必要重新审视前苏联的中世纪历史观

历史学家指出，哈萨克汗国从建国开始，历代可汗都是术赤汗的直系后裔。

- 从克列汗和贾尼别克汗开始，所有的哈萨克汗国君主，都是术赤的后裔。我们的国家历史的开始和延续，都与成吉思汗家族关系密切。阿里汗曾经说过：“没有国家的民族是一个孤儿”。换句话说，术赤汗的后裔建立的政权，使我们这个民族在世界历史上得以立足。术赤汗的陵墓就位于哈萨克斯坦境内，保护这个陵墓是我们的责任和义务。- 他说。

在分享对于术赤兀鲁思的观点的同时，学者还提出了一个对成吉思汗陵墓所在地的个人猜想。

- 还有一个问题。1227年术赤汗去世，这一年秋季，成吉思汗曾前来为自己的儿子扫墓，这一点是历史事实。同年成吉思汗也去世了，因此有理由认为，这位君主也被埋葬在了哈萨克斯坦境内。说不定就在术赤汗陵墓的周边区域，毕竟那个时代，短时间内移动到遥远的蒙古去，我个人猜测不太现实。- 教授说。

此外，学者认为，对于前苏联时代的历史资料，有必要批判性的看待。

- 哈萨克汗国是术赤兀鲁思的一部分，它以这样的身份参与了世界历史并再后来相当程度的影响了周边的历史进程。哈萨克汗国将成吉思汗家族的政治影响力继续保持了3个世纪。西方学者们认为，前苏联时期对于术赤兀鲁思的很多研究是存在问题的，需要重新梳理。我认为这种看法，是非常正确的。这是因为，在前苏联统治时代，意识形态是决定一切的基础，在这种观点的加持下，前苏联的学者们普遍认定，东方不存在产生文明、文化和进步的可能性。俄罗斯的学者们，将成吉思汗以及其后代都形容为破坏者、摧毁者，是一群不会进行任何建设的野蛮人。这种观点，甚至延续到了今天，延续到了我们自己身上。但实际上，成吉思汗，以及术赤汗的征服行为是存在的，但他们带来的并不是灾难。反过来，我们这些草原民族带来的文化、传统、习俗、财富，让那些人受益匪浅，成长和富裕了起来。换句话说，我们应该重新审视前苏联意识形态加持下的中世纪历史观念，让新的思维进入被惯性束缚的大脑，从全新的角度去看待历史。- 阿布扎诺夫教授说。

【编译：木合塔尔·木拉提】