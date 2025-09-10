托卡耶夫授予刚果总统一级“友谊”勋章

哈萨克斯坦总统指出，今天是两国历史上具有历史性意义的一天。

- 哈萨克斯坦共和国与刚果民主共和国关系发展势头强劲。首先，我们非常荣幸地欢迎费利克斯·齐塞克迪总统首次对哈萨克斯坦进行国事访问。刚果民主共和国是哈萨克斯坦在非洲大陆重要且可靠的合作伙伴。两国关系建立在深厚友谊和相互尊重的基础上。哈萨克斯坦有意加强与刚果民主共和国在各领域的合作。双方拥有充分的机会，可以以特别的动力深化合作。我们拥有高度的政治意愿、巨大的经贸潜力，以及在人文领域共同的目标和宗旨。今天的会谈成果就充分证明了这一点。我们同意本着相互支持和理解的精神，将双边关系提升到新的水平。我们达成了符合两国利益的重要协议。我们同意进一步加强在国际舞台上的合作。我们表达了携手努力，共同维护全球安全与稳定的意愿。总而言之，我们有充分的理由说，阿斯塔纳和金沙萨之间的多方面伙伴关系潜力巨大，前景光明。-他说。

托卡耶夫总统高度赞赏费利克斯·齐塞克迪为这一崇高事业做出的历史性贡献。他还表示，齐塞克迪是一位真正的领导人，依靠人民的支持，带领国家不断前进。

- 刚果民主共和国取得了显著成就，并在国际舞台上不断巩固其权威。贵国经济正在增长。在您的倡议下，各领域的新项目正在顺利实施。这份成功归功于您。我坚信，在您的领导下，贵国将继续迈向更高的高度。哈萨克斯坦愿支持贵国实现这些目标和愿望。-托卡耶夫说。

Фото: Акорда

总统表示，他决定授予菲利克斯·齐塞克迪一级“友谊”勋章，以表彰他为加强哈萨克斯坦和刚果民主共和国之间的团结、加强两国之间的友谊，以及加强国际和地区安全与稳定所做出的重大贡献。

- 这是哈萨克斯坦人民对您的特殊敬意和诚挚谢意，是对您的人民的热烈欢迎。您是第一位获此殊荣的非洲国家最高领导人的政治家。-他说。

刚果民主共和国总统感谢哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫授予他该奖章，并表示愿意扩大富有成效的合作范围。

- 我将竭尽全力加强我们两国人民之间的关系。我们将寻求并发展符合我国乃至整个非洲大陆利益的新合作领域。中亚地区对非洲来说仍然相对陌生。因此，我相信，我们当前和未来的合作将成为两大洲关系史上的重要里程碑。-他说。

据此前报道，托卡耶夫总统10日在总统府举行隆重的欢迎仪式，欢迎刚果民主共和国总统费利克斯·齐塞克迪对哈萨克斯坦进行国事访问。

随后，两国元首举行了小范围及大范围会谈。

根据会谈结果，双方签署了一系列重要文件。

【编译：小穆】