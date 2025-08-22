托卡耶夫总统向一批吉尔吉斯斯坦政治家颁发“友谊”勋章

根据哈萨克斯坦总统命令，为表彰对哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦友好同盟关系发展做出的重大贡，献授予吉尔吉斯斯坦内阁副主席兼国家安全委员会主席卡姆奇别克·塔希耶夫一级“友谊”勋章。

此外，吉尔吉斯斯坦第七届最高会议（议会）议员达斯坦别克·朱马别克、吉尔吉斯斯坦总统顾问阿尔斯兰·科伊奇耶夫、社会功勋人士阿斯哈尔·萨勒姆别科夫被授予二级“友谊”勋章。

总统指出，吉尔吉斯共和国杰出的政治家们辛勤工作，为双边合作发展做出了巨大贡献。

- 正因如此，我们的政治、经济和文化联系不断加强。议会间合作也日益密切。值此良辰吉日，我谨向国家安全委员会主席卡姆奇别克·塔希耶夫表示诚挚的谢意。您为深化双边安全合作做出了重要贡献，为维护地区稳定所做的不懈努力值得高度赞扬。今天的活动不仅仅是一场颁奖典礼。这是哈萨克斯坦对吉尔吉斯斯坦人民的深切感激和敬意。因此，我相信，这一天将以金字铭刻在哈吉关系史册上，成为永恒兄弟情谊和睦邻友好的光辉典范。我相信，您们将继续为吉尔吉斯斯坦的繁荣昌盛，以及两国全面关系的加强做出重要贡献。-哈萨克斯坦总统说。