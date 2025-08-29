中文
    北哈州与中国企业拓展农业产业园和食品加工合作

    哈萨克国际通讯社讯）日前，中国驻哈萨克斯坦特命全权大使韩春霖率团对北哈州进行了工作访问。

    访问期间，北哈州州长高吾孜·努尔穆罕别托夫同中方代表团举行会谈。双方就北哈州的投资与出口潜力、农业领域合作项目以及发展地区间伙伴关系等议题进行了深入讨论。

    —中国是哈萨克斯坦最重要的战略伙伴之一。正如两国元首所强调的，哈中关系已进入新的‘黄金三十年’。北哈州将致力于进一步深化这种互利合作。-努尔穆罕别托夫表示。

    2025年上半年，北哈州对华贸易额达7600万美元，比去年同期有所增长。出口产品以粮食和油料作物为主。同时，北哈州正在推进混合饲料生产项目。

    在投资基础设施方面，北哈州正在克孜勒扎尔经济特区及其分区实施一系列项目。在泰恩莎县，中国爱菊集团成功运营着一个集油籽加工、混合饲料生产和面粉厂为一体的综合体项目。此外，双方还计划建设一个农业产业园。

    今年5月，哈萨克斯坦与中国签署了禽肉出口协议，为新的合作机遇打开了大门。北方肉鸡家禽养殖厂成为首批准备对华出口的企业之一。

    在教育领域，合作也在不断拓展。北哈州霍兹巴耶夫国立大学与中国多所高校建立了紧密联系，其中包括西北农林科技大学。

    —北哈州将继续加强与中国在经济、投资和人文领域的交流。我们正考虑在本州举办一场国际商务论坛，邀请两国主要企业代表参与。我相信，这个平台将有助于拓展商业联系，推动互利合作项目，深化地区间伙伴关系。-尔穆罕别托夫说。

    近日，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫接见北哈州州长努尔穆罕别托夫时强调，要及时落实农工业领域的投资项目

    【编译：阿遥】

