北哈州与中国企业拓展农业产业园和食品加工合作

访问期间，北哈州州长高吾孜·努尔穆罕别托夫同中方代表团举行会谈。双方就北哈州的投资与出口潜力、农业领域合作项目以及发展地区间伙伴关系等议题进行了深入讨论。

—中国是哈萨克斯坦最重要的战略伙伴之一。正如两国元首所强调的，哈中关系已进入新的‘黄金三十年’。北哈州将致力于进一步深化这种互利合作。-努尔穆罕别托夫表示。

2025年上半年，北哈州对华贸易额达7600万美元，比去年同期有所增长。出口产品以粮食和油料作物为主。同时，北哈州正在推进混合饲料生产项目。

在投资基础设施方面，北哈州正在克孜勒扎尔经济特区及其分区实施一系列项目。在泰恩莎县，中国爱菊集团成功运营着一个集油籽加工、混合饲料生产和面粉厂为一体的综合体项目。此外，双方还计划建设一个农业产业园。

今年5月，哈萨克斯坦与中国签署了禽肉出口协议，为新的合作机遇打开了大门。北方肉鸡家禽养殖厂成为首批准备对华出口的企业之一。

在教育领域，合作也在不断拓展。北哈州霍兹巴耶夫国立大学与中国多所高校建立了紧密联系，其中包括西北农林科技大学。

—北哈州将继续加强与中国在经济、投资和人文领域的交流。我们正考虑在本州举办一场国际商务论坛，邀请两国主要企业代表参与。我相信，这个平台将有助于拓展商业联系，推动互利合作项目，深化地区间伙伴关系。-尔穆罕别托夫说。

近日，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫接见北哈州州长努尔穆罕别托夫时强调，要及时落实农工业领域的投资项目。

【编译：阿遥】