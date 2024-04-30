在俄监狱服刑的哈国公民被派往俄乌战场？哈外交部：不属实！

在当天于外交部召开的新闻发布会上，有记者向发言人提问：

- 有一批父母向总检察院提出了申诉，称他们的儿子目前被关押在俄罗斯的监狱中。这些被关押者因涉嫌与毒品有关的刑事案件诉讼而被捕，而他们的父母称，俄方有人向这些被关押者提出了参战的宣传。此外，家长们还希望哈国官方能将这些被关押者引渡回哈国服刑。我们注意到这样的信息近期有所增加，称两年内有近100人因此类情况在俄被捕入狱。外交部能否就此信息做出回应？

外交部新闻发言人阿伊别克•斯马迪亚尔沃夫表示，关于100多名哈萨克斯坦公民因涉毒而在俄罗斯被关押的消息与事实不符。

- 实际上因相关案例被捕的人数不超过10人，具体的信息我们均已完全掌握。这些公民通过Telegram频道或者其他社交媒体求职，并且清楚自己将去哪里、做什么。我们的使馆人员与这些公民在俄罗斯的亲属建立了联系，并前去与他们进行了几次会面。外交部也同俄罗斯外交部和地方政府就此事保持着联络。- 阿伊别克•斯马迪亚尔沃夫说。

阿伊别克•斯马迪亚尔沃夫表示，在俄罗斯监狱中服刑的任何一名哈萨克斯坦公民，都没有被以任何形式征召和派往俄乌冲突战场服役。

- 这一点我可以100%予以确认。这只是部分人为引起关注而制造的舆论。如果一名公民在外国违反当地法律，就应该根据该国的法律承担责任。也只有在法院的判决结果生效以后，哈萨克斯坦检察院方面才能就引渡回国服刑问题开展交涉。我们不能以我们的法院去判决在外国的犯人。- 他说。

外交部发言人同时提醒哈萨克斯坦公民保持警惕。

- 如果在社交媒体上，或者Telegram上收到了前往俄罗斯工作的职位推荐，请务必仔细的予以甄别。确保安全。- 他说。

值得一提的是，今年4月1日在新闻发布会上，外交部新闻发言人阿伊别克·斯玛迪亚尔沃夫谈及在乌克兰的哈国公民情况时曾表示，在俄罗斯向乌克兰发动“特别军事行动”后，哈国政府通过专项撤侨行动从乌克兰接回哈萨克斯坦的哈萨克斯坦公民当中，有相当数量已经返回了乌克兰。

根据外交部新闻发言人的说法，许多自乌克兰撤回本国的哈萨克斯坦公民虽然明知当地处于战火状态，但仍然做出了回到乌克兰的决定。

此外，在4月8日的发布会上，外交部新闻发言人指出，近期有关哈萨克斯坦和俄罗斯的虚假信息大量出现，其内容并不符合事实。

- 最近一段时间以来，与哈萨克斯坦有关的信息攻势增长明显。很明显的是，这些虚假信息的目的是破坏哈萨克斯坦与俄罗斯之间的友好关系。- 他说。

今年年初，哈萨克斯坦政治学家阿索勒·米尔马诺娃在接受记者采访时曾经指出，在俄乌冲突期间，由于自身拥有相对庞大且非常积极的俄语受众，哈萨克斯坦成为了同时受到俄乌双方高度重视的舆论攻势宣传覆盖目标，正在非常不幸的沦为这场信息战的战场之一。

这位政治学家着重强调称，当下对哈萨克斯坦人民所面临信息战攻势，已经达到了足以破坏与俄罗斯的关系的水平，并很可能会演变成种族间冲突。

【编译：木合塔尔·木拉提】