托卡耶夫向俄罗斯总统致信

托卡耶夫总统在信中说：

- 热情、信任、开放和相互理解的氛围促成了此次访问的圆满成功，哈萨克斯坦人民对此表示热烈欢迎。



《关于将哈萨克斯坦和俄罗斯国家间关系提升至全面战略伙伴关系和同盟水平的宣言》意义尤为重大。

这份文件将显著加强我们两国在各个领域的合作。