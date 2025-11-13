23:05, 13 11月 2025 | GMT +5
托卡耶夫向俄罗斯总统致信
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，根据对俄罗斯联邦进行的国事访问，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫13日向该国总统弗拉基米尔·普京致感谢信。
托卡耶夫总统在信中说：
- 热情、信任、开放和相互理解的氛围促成了此次访问的圆满成功，哈萨克斯坦人民对此表示热烈欢迎。
《关于将哈萨克斯坦和俄罗斯国家间关系提升至全面战略伙伴关系和同盟水平的宣言》意义尤为重大。
这份文件将显著加强我们两国在各个领域的合作。
据此前报道，应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的邀请，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特11日乘专机抵达莫斯科，开始对俄罗斯进行国事访问。
两国总统在克里姆林宫与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京举行了非正式会晤，并共进非正式晚宴。
12日上午，国家元首向“无名烈士墓”敬献花圈，缅怀卫国战争英灵。
当天，普京在克里姆林宫为到访的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫举行隆重的欢迎仪式。
此外，两国总统还通过视频连线方式共同出席在乌拉尔举行的主题为“发展工人职业技能，促进工业化和进口替代”的哈萨克斯坦—俄罗斯第21届地区间合作论坛。
会谈结束后，共同召开了联合新闻发布会。
根据会谈结果，两国签署了14项重要文件。
【编译：小穆】