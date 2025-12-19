17:05, 19 12月 2025 | GMT +5
总统出席日首相为中亚国家领导人的官方晚宴
（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫19日晚抵达赤坂离宫，出席日本首相为中亚国家领导人举行的官方晚宴。
消息称，日本首相高市早苗在赤坂离宫亲自迎接哈萨克斯坦总统。
明日，哈萨克斯坦总统将出席首届“中亚+日本”峰会。
据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫17日晚飞抵东京，开始对日本进行正式访问。
18日，托卡耶夫总统抵达皇居，并出席皇室招待会，同日本天皇德仁举行了双边会晤。
随后，哈萨克斯坦总统参观了位于东京的明治神宫（Meiji Jingu）神道神社，并会见了目前在日本学习、工作于各领域的哈萨克斯坦公民。
此外，托卡耶夫总统会见了由远藤利明等“日本—哈萨克斯坦议会友好联盟”成员。
当天，日本首相官邸举行隆重仪式欢迎托卡耶夫总统，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和日本首相高市早苗举行了双边会晤。
19日，托卡耶夫总统会见东京都知事小池百合子，并参观了东京的突发事件应急中心。
哈萨克斯坦总统当天在位于东京的联合国大学发表了题为《动荡时代恢复战略信任：哈萨克斯坦在构建公正与可持续世界中的立场》的演讲。
【编译：小穆】