托卡耶夫总统结束对吉尔吉斯斯坦的正式访问启程回国

吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫亲自到玛纳斯国际机场，为哈萨克斯坦总统送行。

Фото: Акорда

Photo credit: Akorda

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日下午飞抵比什凯克玛纳斯国际机场，吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫亲自迎接。

22日，哈萨克斯坦总统向“阿塔-贝伊特”国家历史综合纪念园敬献花圈，瞻仰著名吉尔吉斯作家钦吉斯·艾特玛托夫陵墓。

当天，吉尔吉斯斯坦为到访的托卡耶夫总统举行隆重欢迎仪式，随后两国元首举行双边会谈。

会谈结束后，托卡耶夫总统向吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫颁授了哈萨克斯坦最高荣誉等级勋章——“金鹰”（Алтын Қыран）勋章。

此外，两国元首共同召开了联合新闻发布会。

托卡耶夫总统还授予一批吉尔吉斯斯坦国家和社会功勋人士“友谊”勋章。

两国总统共同出席位于比什凯克市的哈-吉友谊巷“友谊金桥”纪念碑揭幕仪式。

哈萨克斯坦总统还到访了命名为科梅尔·托卡耶夫的吉尔吉斯斯坦首都比什凯克市第33文理中学。

【编译：小穆】