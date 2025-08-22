中文
    托卡耶夫总统结束对吉尔吉斯斯坦的正式访问启程回国

    哈萨克国际通讯社讯）据统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫已圆满结束对吉尔吉斯斯坦的正式访问。

    Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қырғыз Республикасына ресми сапары аяқталды
    Фото: Ақорда

    吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫亲自到玛纳斯国际机场，为哈萨克斯坦总统送行。

    Завершился официальный визит Президента Казахстана в Кыргызскую Республику
    Фото: Акорда
    President Tokayev concludes official visit to Kyrgyzstan
    Photo credit: Akorda

    据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日下午飞抵比什凯克玛纳斯国际机场，吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫亲自迎接。

    22日，哈萨克斯坦总统向“阿塔-贝伊特”国家历史综合纪念园敬献花圈，瞻仰著名吉尔吉斯作家钦吉斯·艾特玛托夫陵墓

    当天，吉尔吉斯斯坦为到访的托卡耶夫总统举行隆重欢迎仪式，随后两国元首举行双边会谈

    会谈结束后，托卡耶夫总统向吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫颁授了哈萨克斯坦最高荣誉等级勋章——“金鹰”（Алтын Қыран）勋章。

    此外，两国元首共同召开了联合新闻发布会

    托卡耶夫总统还授予一批吉尔吉斯斯坦国家和社会功勋人士“友谊”勋章。

    两国总统共同出席位于比什凯克市的哈-吉友谊巷“友谊金桥”纪念碑揭幕仪式

    哈萨克斯坦总统还到访了命名为科梅尔·托卡耶夫的吉尔吉斯斯坦首都比什凯克市第33文理中学。

    【编译：小穆】

    哈萨克斯坦 总统 吉尔吉斯斯坦
