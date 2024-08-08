哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦签署15项重要协议

两国总统签署了下文件：

1. 哈萨克斯坦共和国总统和乌兹别克斯坦共和国总统的联合声明；

2. 哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦高级别国家间委员会关于进一步推动哈乌双倍合作的决定；

3. 哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦高级别国家间委员会关于批准哈乌外交部长理事会规范的决定；

Фото: Акорда

双方代表团在两国总统的见证下签署了以下文件：

1. 哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦政府间关于国家边界制度的协定；

2. 哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦政府间关于对2006年9月4日签署的哈乌国家边界过境点协议进行补充和修改议定书；

3. 哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦政府间关于对2006年3月20日签署的国际道路交通协议进行补充和修改议定书；

4. 哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦政府间2024-2025年文化和人文合作活动规划；

5. 哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦农业部间农业领域合作协议；

6. 哈萨克斯坦国家经济部与乌兹别克斯坦经济和财政部间相互谅解和合作备忘录；

7. 哈萨克斯坦国家经济部自然垄断调节委员会与乌兹别克斯坦竞争发展和消费者权益保护委员会之间的调节自然垄断领域的合作议定书；

8. 哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦卫生部之间的医疗卫生领域合作协议；

9. 哈萨克斯坦竞争保护和发展署与乌兹别克斯坦竞争发展和消费者权益保护委员会之间的竞争保护政策领域合作议定书；

10. 哈萨克斯坦总统直属哈萨克斯坦战略研究院与乌兹别克斯坦总统直属战略和区域研究院之间有关成立哈乌学者理事会相互谅解备忘；

11. “同胞”基金会和乌兹别克斯坦文化部民族间关系与对外友好关系委员会之间的相互谅解备忘；

12. 阿斯塔纳市政府和塔什干市政府之间2025-2026年进一步扩大经贸、投资和人文领域合作实际活动规划（路线图）。

Фото: Акорда

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据此前报道，乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫7日下午乘专机飞抵阿斯塔纳，开始对哈萨克斯坦进行国事访问。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫亲自到机场迎接。

8日上午，托卡耶夫在总统府举行隆重的欢迎仪式。

欢迎仪式结束后，两国元首进行了小范围会谈，并共同出席了两国高级国家间委员会首次会议。

会议结束后，托卡耶夫总统项米尔济约耶夫授予“金鹰”勋章，并共同见证了多个设施启动仪式。

【编译：小穆】