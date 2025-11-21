哈萨克斯坦总统和亚美尼亚总理举行联合新闻发布会

托卡耶夫总统称亚美尼亚是哈萨克斯坦重要且可靠的伙伴。他还表示，双边关系建立在牢固的友谊和相互尊重之上。

- 哈萨克斯坦特别尊重亚美尼亚及其人民。我们对亚美尼亚人民悠久的历史、丰富的文化和传统充满敬意和钦佩。基于这些价值观，我们在各个领域的合作不断发展。我们愿进一步加强互利合作。我去年对亚美尼亚的正式访问成果，以及今天会谈的成果都清楚地表明了这一点。哈萨克斯坦与亚美尼亚的关系将具有战略意义。为此，我们签署了联合声明。这一决定无疑将加强两国友谊，并为各领域合作进入新阶段铺平道路。-他说。

托卡耶夫指出，尼科尔·帕希尼扬为加强哈萨克斯坦和亚美尼亚之间的关系做出了宝贵贡献，并表示国际社会普遍认为他是一位强有力的领导人、一位富有远见的政治家和一位杰出的外交家。为此，托卡耶夫表示，为了表彰这位亚美尼亚总理的卓越功绩，哈萨克斯坦授予他最高荣誉——金鹰勋章。

- 这一举措无疑是两国人民牢不可破的友谊的鲜明象征，也是我们深化双边关系的明确体现。我高度赞赏我们今天实质性会谈的成果。我们重点讨论了重振贸易、经济和投资合作的问题。我们一致同意采取具体措施，扩大双边贸易规模，拓展商品种类。为促进双边贸易额增长，哈萨克斯坦可向亚美尼亚市场提供总价值3.5亿美元的商品。我们还表达了支持亚美尼亚出口潜力的意愿。此外，我们强调了实施投资项目的重要性。我们一致同意采取切实措施加强企业家之间的合作。新成立的哈萨克斯坦-亚美尼亚商业理事会应汇聚两国企业代表，并实施互利共赢的项目。-总统说。

Фото: Акорда

国家元首表示，会谈重点讨论了两国在工业、交通运输和物流、能源、农业、数字化、建筑等领域发展伙伴关系的潜力，包括有效利用运输和过境路线的潜力。

- 南高加索地区新的地缘政治形势为加强双边和区域间合作创造了有利条件。哈萨克斯坦支持亚美尼亚在交通运输和过境运输领域提出的“和平十字路口”倡议。我们也重申有意参与“TRIPP国际和平与繁荣之路”项目。将这些战略走廊与跨里海国际运输路线和南-北走廊连接起来符合两国的利益。在交通运输和过境运输领域开展开放有效的合作，将为双方带来巨大机遇。我感谢阿塞拜疆领导人决定解除制裁，并通过阿塞拜疆开展直接双边贸易。例如，今年11月，首批1000吨哈萨克斯坦小麦经阿塞拜疆境内运抵亚美尼亚。这一举措具有重要的政治和经济意义。我们准备向亚美尼亚定期供应优质粮食产品和其他商品。我们已同意将工作重点放在这方面。开通两国直航并简化空运货物运输是重要任务之一。双方已制定相关具体计划，并将于近期采取相应措施。-托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统指出，数字化和人工智能领域有着巨大的合作潜力。

- 哈萨克斯坦正在推进数字化进程。亚美尼亚在信息技术和创业生态系统方面取得了显著成就。这一重要领域将为两国经济发展注入新的动力。为此，我们同意在人工智能、新技术和数字化领域交流经验，并探讨在此方向开展联合项目。帕希尼扬总理将访问该地区最大的信息技术创业园区——“阿斯塔纳中心”和人工智能中心“Alem.ai”的运作情况。明年，亚美尼亚国际教育中心“TUMO阿斯塔纳”将在“Alem.ai”的基础上落成。-他说。

Фото: Ақорда

托卡耶夫总统还谈到了两国人文领域合作。

- 我们探讨了发展教育和科学领域关系的途径。我们强调了签署学生交流政府间协议的重要性。考虑到两国在医疗卫生领域的潜力，我们同意在未来几年轮流在亚美尼亚举办哈萨克斯坦医学日，并在哈萨克斯坦举办亚美尼亚医学日。我们还就文化和人文领域的双边关系交换了意见。如您所知，去年亚美尼亚文化日在阿斯塔纳举行。今年，哈萨克斯坦文化日首次在埃里温举办。亚美尼亚首都埃里温开设了一座以阿拜·库南巴耶夫命名的公园。如今，首都的一条街道以伟大的亚美尼亚教育家梅斯罗普·马什托茨的名字命名。这些举措体现了我们两国人民的精神纽带，也体现了我们两国对各自民族子孙的真诚尊重。-他说。

两国领导人还就区域和国际问题交换了意见，并确认他们在许多问题上的立场相似。

- 在当前严峻的地缘政治形势下，我支持美国总统唐纳德·特朗普为解决乌克兰局势所做的努力，以及他提出的方案。哈萨克斯坦也完全支持亚美尼亚和阿塞拜疆对和平的共同愿望。我们希望这一具有历史意义的进程能够顺利继续，并始终愿为此做出贡献。我在今天的会谈中重申了这一立场。-托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统指出，尼科尔·帕希尼扬在解决亚美尼亚和阿塞拜疆之间长期冲突方面发挥了历史性作用，并高度赞赏他采取的大胆举措、具有远见的政策，以及为确保南高加索地区的稳定和安全所做的努力。

Фото: Акорда

尼科尔·帕希尼扬指出，亚美尼亚方面准备扩大所有领域的合作。

- 哈萨克斯坦对我们而言是一个非常重要的国家。因为在关键时刻，亚美尼亚和阿塞拜疆的外长在阿拉木图举行了会晤。这对我们来说意义重大。众所周知，亚美尼亚和阿塞拜疆的和平建立在《阿拉木图宣言》之上。该宣言具有重要的政治和象征意义。我很高兴，此次正式访问将亚美尼亚和哈萨克斯坦的关系提升到了战略伙伴关系的水平。这表明区域一体化已经迈上了一个新的台阶。-他说。

据此前报道，应哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫邀请，亚美尼亚共和国总理尼科尔·帕希尼扬于11月20日至21日对哈萨克斯坦进行正式访问。

21日，托卡耶夫在总统府举行盛大仪式，欢迎亚美尼亚总理来访。

随后，两国领导人进行了小范围和大范围会谈。

根据会谈结果，托卡耶夫总统与帕希尼扬总理共同签署联合声明，并见证双方代表团交换15份合作文件。

【编译：小穆】