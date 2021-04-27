哈通社/努尔苏丹/4月27日 —— 据努尔苏丹市政府消息，首都市民积极接种QazVac国产新冠疫苗。

消息称，首都努尔苏丹市目前已开设了近100个新冠疫苗接种站。其中，市内多个大型购物中心开设了疫苗接种点。

截至27日，近9.5万人在首都完成了疫苗接种。

据悉，QazVac新冠疫苗由哈萨克斯坦教育和科学部生物安全问题科研中心研发的灭活疫苗，需要注射两针，两针之间相隔21天。

该疫苗已经被世界卫生组织列入了新冠疫苗清单。经过三期临床检验，该疫苗已经证实了对COVID-19的有效性和对人体的安全性。根据初步数据显示，该疫苗的有效性超过90%以上。

作为一款灭活疫苗，QazVac具有安全性高、技术平台成熟、不需要过度严苛的储存和运输要求（低温2~8摄氏度环境即可）等优点。

据此前报道，首批5万剂哈萨克斯坦国产新冠疫苗QazVac (QazCovid-in)于4月22日从位于江布尔州库尔岱县的生物安全问题研究所生产基地封箱装运，发往全国各地医疗机构。

政府总理阿斯哈尔·马明23日会见托卡耶夫总统时表示，我国成为全球第10个自主研发生产新冠疫苗，并注册批准自主研发新冠疫苗的第5个国家。

4月26日，全国各地疫苗接种站点将开始向公众开放QazVac疫苗的接种工作，首批5万剂疫苗可用于2.5万人的接种。

【编译：小穆】