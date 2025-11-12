21:18, 12 11月 2025 | GMT +5
普京：哈萨克斯坦是俄罗斯的盟友、战略伙伴和友好邻邦
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京12日晚共同出席了在克里姆林宫举行的晚宴。
讲话中，弗拉基米尔·普京称哈萨克斯坦是俄罗斯的盟友、战略伙伴和友好邻邦。
- 哈萨克斯坦是俄罗斯的盟友、战略伙伴和友好邻邦。我们正与哈萨克斯坦在友谊、互信和尊重的基础上，构建多方面平等关系。-他说。
据此前报道，应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的邀请，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特11日乘专机抵达莫斯科，开始对俄罗斯进行国事访问。
两国总统在克里姆林宫与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京举行了非正式会晤，并共进非正式晚宴。
12日上午，国家元首向“无名烈士墓”敬献花圈，缅怀卫国战争英灵。
当天，普京在克里姆林宫为到访的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫举行隆重的欢迎仪式。
此外，两国总统还通过视频连线方式共同出席在乌拉尔举行的主题为“发展工人职业技能，促进工业化和进口替代”的哈萨克斯坦—俄罗斯第21届地区间合作论坛。
会谈结束后，共同召开了联合新闻发布会。
根据会谈结果，两国签署了14项重要文件。
【编译：小穆】