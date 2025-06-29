总统新闻秘书：托卡耶夫一周内举行3次重要会议和8次会晤

6月23日，托卡耶夫总统主持召开了执法机构部务扩大会议，并在会上发表讲话。

会上，总统提出了按照“法律与秩序”原则在社会中形成法制文化的问题，并确定了进一步改进执法机构和执法机关工作的主要领域。

当天，总统还会见了“埃格蒙特”金融情报小组主席埃尔日别塔·弗兰科夫-亚斯凯维奇。

24日，国家元首主持召开了第37届外国投资者理事会全体会议。

总统强调，该平台将继续作为国家与其国际伙伴之间战略合作的可靠桥梁，推动投资环境改善、透明度提升及营商条件优化。

会议框架下，哈萨克斯坦总统会见了多家国际企业代表，就深化经贸合作、扩大投资项目等议题展开会谈。

25日，总统对阿克托别州进行工作视察，并出席国际军事爱国主义青年集会。

26-27日，国家元首出席在白俄罗斯首都明斯克举行的主题为“欧亚经济一体化战略：成果与前景”的欧亚经济论坛，并在全体会议上发表讲话。

此外，总统还出席了欧亚经济联盟最高理事会大范围会议。

- 总统本周共举行了3场重要会议和8场会晤。他还视察了地方，并参加了3场海外国际活动。此外，总统托卡耶夫本周还向卢森堡、斯洛文尼亚和莫桑比克领导人致贺信，并与卡塔尔国埃米尔通了电话。-总统新闻秘书说。

6月24日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在总统府接见了新闻工作者代表。他向记者们致以节日祝贺，并强调，国家媒体是人民的声音，记者是创新的传播者。

【编译：小穆】