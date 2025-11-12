托卡耶夫与普京共同观看哈萨克斯坦艺术家文艺晚会

这场演出在俄罗斯举行的“哈萨克斯坦文化日”活动框架内举办，地点为莫斯科大剧院。舞台上，哈萨克斯坦知名艺术家及创意团体为观众呈现了民族音乐、舞蹈等多彩节目，充分展示了哈萨克民族的艺术魅力。

晚会展现了哈萨克斯坦丰富多样的文化遗产，并为深化哈俄两国人文交流与文化对话作出了积极贡献。

演出结束后，两国元首与在音乐会上表演的艺术家若扎•热姆巴耶娃、玛丽亚·穆德里亚克、雷纳特·盖辛、阿里谢尔•卡里莫夫、亚历山大·别利亚科夫和扎丽娜·阿勒腾巴耶娃等进行了交谈，并向他们表示感谢。

据此前报道，应俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京的邀请，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特11日乘专机抵达莫斯科，开始对俄罗斯进行国事访问。

两国总统在克里姆林宫与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京举行了非正式会晤，并共进非正式晚宴。

12日上午，国家元首向“无名烈士墓”敬献花圈，缅怀卫国战争英灵。

当天，普京在克里姆林宫为到访的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫举行隆重的欢迎仪式。

随后，两国领导人举行了小范围会谈和大范围会谈。

此外，两国总统还通过视频连线方式共同出席在乌拉尔举行的主题为“发展工人职业技能，促进工业化和进口替代”的哈萨克斯坦—俄罗斯第21届地区间合作论坛。

会谈结束后，共同召开了联合新闻发布会。

根据会谈结果，两国签署了14项重要文件。

【编译：阿遥】